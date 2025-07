Águia perde para o Manauara dentro de casa e acumula três derrotas seguidas na Série D

O Águia voltou a tropeçar no Brasileirão da Série D. Na tarde de sábado (5), a equipe paraense perdeu por 1 a 0, em confronto realizado no estádio Zinho de Oliveira, em Marabá, válido pela 11ª rodada da competição.

O único gol da partida foi marcado por Állefe, que garantiu mais três pontos fundamentais para o time amazonense. Com o resultado, a equipe segue invicta no campeonato e está próxima da classificação. Já o Azulão perdeu as últimas três partidas e está ameaçado, ocupando momentaneamente a 4ª posição, ainda dentro do G-4, mas pode ser ultrapassado pelo Manaus-AM, que enfrenta a Tuna neste domingo (6).

Apesar de atuar longe de seus domínios, o Manauara começou a partida se impondo. Logo nos primeiros minutos, mostrou organização e tomou a iniciativa. A primeira chance clara veio com Kadu Barone, que recebeu cruzamento de Manoel após jogada individual e finalizou de primeira. O goleiro Axel Lopes fez boa defesa em dois tempos, evitando o gol.

VEJA MAIS

O time visitante seguiu pressionando e, de tanto insistir, foi recompensado. Jonathan Moc levantou a bola na área, e Állefe apareceu de surpresa para cabecear firme e estufar a rede, abrindo o placar para os amazonenses.

Na etapa complementar, o Águia tentou se impor e buscou o empate com mais intensidade. Romarinho foi o principal nome da reação: finalizou de fora da área, obrigando David Becker a trabalhar bem no lance. Pouco depois, arriscou novamente, mas desta vez mandou para fora.

Fidel também tentou surpreender com um chute de média distância, mas parou no goleiro do Manauara, que fez mais uma boa intervenção. No fim da partida, os visitantes ainda criaram uma última oportunidade. Luís Fernando, que fazia sua estreia, arriscou da meia-lua e a bola passou muito próxima ao travessão, assustando a defesa paraense.

Próximos compromissos

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo (13), pela 12ª rodada. O Manauara enfrentará a Tuna Luso, em Belém, no estádio Francisco Vasques, às 15h. Já o Águia tentará se recuperar diante do Manaus, no Carlos Zamith, em Manaus, às 17h30.