Tuna leva a virada do Manaus no fim da partida e perde a liderança do grupo na Série D

No confronto Pará x Amazonas, melhor para os amazonenses. Após derrota do Águia de Marabá para o Manauara-AM, a Tuna tentou, mas levou a virada no final da partida e perdeu para o Manaus-AM pelo placar de 2 a 1, em jogo realizado neste domingo (6), no Estádio Carlos Zamith. A derrota custou também a liderança do grupo ao time cruzlmaltino.

Em um jogo pegado e com boas chances para as duas equipes, a Tuna foi quem saiu do primeiro tempo na frente do placar. A Águia Guerreira abriu o marcador aos 29 minutos, após boa jogada pela direita do jogador Luã, a bola foi cruzada, o atacante Ronalty fez o domínio à frente do marcador e sobrou para Anderson feirão chutar forte, à meia altura, no canto direito do goleiro, abrindo o marcador para a Lusa.

Após o intervalo, com algumas substituições por parte do Manaus, a parida reiniciou com a Tuna em cima, perdendo boas chances de ampliar o placar. A equipe do Manaus se defendia e tentava sair nos contra-ataques, que exigiram defesas do goleiro Vinícius. Mas aos 19 minutos não teve jeito e o Gavião chegou ao empate. Após cruzamento na área, a bola foi ajustada por Adilson e sobrou livre para Adriano Júnior, também de cabeça, manda para as redes, deixando tudo igual.

O jogo ganhou em emoção, com as duas equipes buscando o gol da vitória, que veio na insistência do Manaus, já no final da partida. Depois de boa jogada pelo lado direito, o jogador Vitinho avançou, tirou os marcadores e cruzou forte e rasteiro, a bola passou por todos os defensores da Tuna até chegar nos pés de Asilson Bahia, que empurrou pro gol, decretando a virada do Manaus.

Com a derrota, a Tuna se manteve com 21 pontos, mas foi ultrapassada pelo Manauara-AM, que venceu o Águia, no sábado (5), em Marabá e agora soma 23 pontos, faltando três rodadas para o término da primeira fase. Já o Manaus entrou no G4 do grupo A1 e tirou o Águia da zona de classificação. O gavião agora soma 16 pontos contra 15 do Águia de Marabá.

O próximo compromisso da Tuna na Série D está marcado para o domingo (13), às 15h, no Estádio do Souza, em Belém, contra o Manauara-AM, valendo a liderança e uma possível classificação para a próxima fase da 4ª Divisão.