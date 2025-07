Remo usa mesma tecnologia utilizada no Mundial de Clubes para ingressos na Série B

Buscando modernizar a experiência do torcedor, o Remo passou a utilizar uma nova plataforma de venda e também gestão de ingressos, usada em grandes competições internacionais, como o Mundial de Clubes da FIFA. O sistema já está em funcionamento por meio da Tickzi, ferramenta que usa tecnologia Blockchain para oferecer mais segurança, rastreamento e transparência no acesso aos jogos.

A principal novidade está no uso de um aplicativo, onde o torcedor pode comprar, guardar e transferir os ingressos com total proteção, sem depender de links ou códigos fáceis de fraudar.

“Esse é o mesmo modelo aplicado em eventos esportivos de alto nível. Na FIFA, por exemplo, tudo é digital, controlado por aplicativo e com alta tecnologia envolvida. O Remo está seguindo essa linha”, destacou a diretoria.

A Blockchain permite registrar e validar informações de forma segura, descentralizada e impossível de alterar. No caso dos ingressos, cada bilhete é único, criptografado e protegido contra cópias ou alterações.

Todas as ações como compra, uso ou repasse dos ingressos icam registradas, eliminando o risco de falsificações, um problema que já causou prejuízos e insegurança no passado.

Ttudo direto no aplicativo

Com o novo sistema, os torcedores não precisam mais receber links ou códigos. Agora os ingressos ficam salvos no app, vinculado ao CPF do comprador. A transferência ocorre dentro da própria plataforma, com histórico e validação. A entrada nos estádios é controlada pelas catracas, com integração direta e tudo pode ser acompanhado pelo usuário, com clareza e praticidade.

“O torcedor azulino merece uma experiência moderna e segura. Usar Blockchain coloca o Remo entre os clubes mais atualizados do país”, reforçou a diretoria.