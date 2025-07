Remo pressiona Cuiabá-MT, mas termina com empate sem gols no Mangueirão

LEÃO FICA NO EMPATE! Mesmo pressionando o time adversário, o Remo não conseguiu marcar e ficou no empate contra o Cuiabá neste sábado (5). Contando com o apoio da torcida no Mangueirão, o Leão teve controle da posse de bola durante a maior parte do jogo, mas chegou com perigo poucas vezes.

Com o empate, o Remo assume temporariamente a quarta posição na tabela da Série B. A equipe soma 24 pontos, retornando ao G4 ao ultrapassar o Avaí, que ainda joga contra o Paysandu nesta rodada. Nos quatro jogos sob o comando de Antônio Oliveira, o Remo soma duas derrotas, um empate e uma vitória. Já o Cuiabá segue vivendo um mau momento, mas volta a pontuar após três derrotas consecutivas na Série B. O time agora acumula 22 pontos e está na sexta posição da tabela.

O time azulino volta a campo no dia 13 de julho, contra a Chapecoense, em partida válida pela 16ª rodada da Série B.

Remo domina Cuiabá, mas não marca

A primeira etapa do jogo entre Remo e Cuiabá começou bastante truncada, com ambas as equipes errando muitos passes, o que dificultava o desenvolvimento de jogadas. Apesar o maior controle da posse de bola, o Remo só começou a criar oportunidades após os primeiros 20 minutos de jogo.

Apesar da saída do capitão Reynaldo, lesionado, aos 19 minutos (uma substituição não programa pelo técnico Antônio Oliveira), o elenco azulino não ficou abalado. A primeira chance de perigo - e melhor oportunidade do primeiro tempo - veio aos 22 minutos, quando Lucas Martins tentou de cabeça após cobrança de escanteio. Matheus Pasinato fez uma defesa extraordinária, impedindo o time azulino de abrir o placar.

O Cuiabá ainda tentou assustar, mas o único chute ao gol veio com Derik, sem perigo. O Remo pressionava a equipe de Mato Grosso, contando com o apoio da torcida nas arquibancadas. Em várias ocasiões, a pressão do time azulino levou a recuperação da bola no meio-campo, criando oportunidades para os atacantes: primeiro com Pedro Rocha, bloqueado pelo zagueiro Bruno Alves, e depois com Marrony, que sofreu falta dura do mesmo zagueiro em um lance seguinte.

Mesmo sem marcar, o Leão foi superior ao Cuiabá na metade final do primeiro tempo, pressionando o time do Mato Grosso, que não conseguia trocar passes.

Confira algumas imagens do jogo

remoxcuiabáserieb Igor Mota / O Liberal

Remo segue pressionando, mas ataque perde velocidade

O Remo retornou para o segundo tempo com mudança no ataque, com a entrada de Felipe Vizeu no lugar de Marrony. O time azulino voltou com o mesmo fôlego do final do primeiro tempo, enquanto o Cuiabá praticamente não tocava a bola.

O time de Mato Grosso parecia contente com o resultado durante todo o segundo tempo. Nas poucas oportunidades que teve em contra-ataques, não conseguiu assustar a defesa do Remo, que conta com a solidez do goleiro Marcelo Rangel.

Adaílton e Pedro Rocha buscavam jogo, tentando colocar o atacante Felipe Vizeu em posição para marcar, mas com um time prostrado, o Cuiabá não deu muitas oportunidades. Os 15 minutos finais de jogo (além dos acréscimos de sete minutos) foram de controle total do Remo, que pressionou até o fim. As mudanças do técnico Antônio Oliveira não surtiram o efeito desejado no ataque e o time não conseguiu marcar, apesar de boas arrancadas de Pedro Rocha - que distribuiu “canetas” no jogo de hoje.

FICHA TÉCNICA

Remo 0 x 0 Cuiabá

Data: 05/07/2025

Hora: 16h00

Local: Estádio Mangueirão

Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Junior

Assistentes: Daniel Vidal Pimentel e Rodrigo Guimarães Pereira

Quarto árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Júnior

VAR: Elmo Alves Resende Cunha

Cartão Amarelo: Alan Empereur, Bruno Alves, Marcelo, Alisson Safira, Patrick de Lucca (Cuiabá). Pedro Castro, Pavani (Remo).

Remo: Marcelo Rangel; Reynaldo (Kayky Almeida), Klaus, Savio, Marcelinho (Diego Costa); Luan Martins, Jaderson, Pedro Castro (Adaílton); Janderson (Pavani), Pedro Rocha, Marrony (Felipe Vizeu).

Técnico: Antônio Oliveira.

Cuiabá: Mateus Pasinato; Matheusinho (Nathan), Bruno Alves, Alan Empereur, Marcelo Henrique (Léo Ataíde); Max, Calebe, Denilson, Lucas Mineiro (Juan Christian); Derik Lacerda (Patrick de Lucca), Alisson Safira (Edu).

Técnico: Guto Ferreira.