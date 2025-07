Pela Série B, Paysandu empata com o Avaí-SC e chega ao quarto jogo seguido sem perder

Jogando fora de casa, o Paysandu empatou em 0 a 0 com o Avaí-SC e chegou ao quarto jogo seguido sem perder. Com o resultado, a equipe bicolor agora possui 14 pontos, subiu para a 17ª colocação e está a uma posição de deixar a zona de rebaixamento. A partida, válida pela 15ª rodada, foi realizada no Estádio da Ressacada, na cidade de Florianópolis-SC.

PRIMEIRO TEMPO

Aos 12 minutos, depois de um começo de partida em que as equipes se estudaram, aconteceu a primeira jogada de perigo e ela foi do Paysandu. Marlon chutou de longe e obrigou o goleiro do Avaí a fazer uma grande defesa. Em seguida, aos 15 minutos, foi a vez do Leão responder. Barreto, após cruzamento de Emerson, dominou na pequena área, mas finalizou para fora.

Aos 26 minutos, nova chegada do Avaí. Em erro na saída de bola do Paysandu, João Vitor chutou para o gol e Gabriel Mesquita espalmou. No rebote, Emerson chutou na rede pelo lado de fora. Poucos minutos depois, aos 29, Gabriel salvou o Papão mais uma vez após chute de Marquinhos Gabriel.

Aos 32 minutos, um clima de preocupação tomou conta no Estádio da Ressacada. O atacante Diogo Oliveira caiu no gramado chorando após bater a cabeça em disputa de bola. Por precaução, com dores, o jogador foi substituído pelo meia Wendel Júnior.

Sem maiores lances agudos ou importantes, a primeira etapa terminou mesmo com o placar zerado. Avaí 0x0 Paysandu.

SEGUNDO TEMPO

Para a segunda etapa, as equipes voltaram ao gramado com mudanças. O técnico do Papão, Claudinei Oliveira, colocou Bryan Borges no lugar de Ronaldo Henrique. Já Jair Ventura, treinador do Avaí, promoveu a entrada do atacante Alef Manga na vaga de Mário Sérgio.

Jogando de maneira reativa, o Papão pouco atacou, se mantendo apenas atrás da linha do meio de campo e se defendendo na maior parte do tempo. O Avaí, que tinha a posse de bola, não criou tantas chances perigosas, apesar de algumas tentativas. Ponto positivo para o sistema defensivo bicolor.

No final das contas, o empate foi um ótimo resultado para o Papão e mais um ponto na tabela de classificação conquistado. Avaí-SC 0x0 Paysandu.

FICHA TÉCNICA

Avaí 0x0 Paysandu – 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data e horário: sábado, 5 de julho de 2025, às 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio da Ressacada – Florianópolis (SC)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Marcyano da Silva Vicente (MG)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Cartão amarelo: Jonathan Costa (Avaí); Leandro Vilela, Anderson Leite e Luan Freitas (Paysandu)

Avaí: Igor Bohn; Raylan, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio (Alef Manga); Barreto (JP), João Vítor (Mendes), Emerson Ramon (Thayllon), Marquinhos Gabriel e Andrey; Cléber (Hygor); Técnico: Jair Ventura

Paysandu: Gabriel Mesquita; Thalisson, Novillo, Luan Freitas e Reverson; Ronaldo Henrique (Bryan Borges), Leandro Vilela e Anderson Leite (Ramón Martinez); Vinni Faria (Denner), Diogo Oliveira (Wendel Júnior) e Marlon (Marcelinho); Técnico: Claudinei Oliveira