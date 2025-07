Paysandu está escalado para enfrentar o Avaí neste sábado

O Paysandu está pronto para mais um desafio na Série B do Campeonato Brasileiro. Embalado por três vitórias consecutivas, o time bicolor já tem a escalação definida para enfrentar o Avaí, neste sábado (5), às 19h30, na Ressacada, pela 15ª rodada da competição.

Com desfalques importantes – como os laterais Edílson e PK, o zagueiro Quintana, os volantes Dudu Vieira e Matheus Vargas e os atacantes Benitez e Rossi – o técnico Claudinei Oliveira também não poderá contar com Garcez, autor do gol da última vitória, que está emprestado pelo próprio Avaí e só poderia jogar mediante pagamento de multa contratual de R$ 1 milhão.

Diante disso, o Papão vai a campo com a mesma formação que enfrentou a Ferroviária na última rodada. A única novidade é o retorno de Vilela no lugar de Garcez

Formação: Gabriel Mesquita; Joaquín Novillo, Luan Freitas, Thalisson e Reverson; Ronaldo Henrique, Leandro Vilela e Anderson Leite; Marlon, Vinni Faria e Diogo Oliveira.

Com 13 pontos e ainda na 19ª colocação, o Paysandu busca mais uma vitória para sair da zona de rebaixamento. A diferença para o primeiro time fora do Z4, o Botafogo-SP, é de apenas três pontos.