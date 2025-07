Uma mão lava a outra: Paysandu encara o Avaí para sair da zona e pode devolver ajuda ao rival Remo

No último domingo, o Remo venceu o Athletic fora de casa e ajudou o Paysandu a deixar a lanterna da Série B. Hoje, uma rodada depois, os dois paraenses voltam a campo e o Papão pode devolver a ajuda. Se vencer o Avaí na Ressacada, o time bicolor pode deixar o Z4 e, ‘de quebra’, devolver a ajuda ao eterno rival. É nesse clima que os times entram em campo hoje pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Remo enfrenta o Cuiabá no Mangueirão às 16h, o Paysandu joga às 19h30 contra o time catarinense.

O Paysandu chega embalado pela sua melhor sequência no campeonato. Depois de um início muito ruim, o time bicolor venceu suas três últimas partidas: contra o Botafogo-SP, na Curuzu, o clássico Re-Pa no Mangueirão (em que o Remo foi mandante) e, por fim, diante da Ferroviária novamente em casa. Os nove pontos conquistados tiraram o time da lanterna, mas ainda o mantêm em situação delicada, na 19ª posição, com 13 pontos. Mas há muita esperança. A distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, justamente o Botafogo-SP, é de três pontos.

Como vem o Papão

Responsável direto pela arrancada, o técnico Claudinei Oliveira chegou, ganhou 10 reforços e conquistou três vitórias em três jogos. O treinador deve manter a base que venceu na última rodada, com as principais dúvidas na defesa, lateral-direita e no meio-campo.

Bryan Borges pode reassumir a titularidade na direita. Novillo, que foi improvisado no jogo passado, pode retornar à defesa ou dar lugar a Thiago Heleno. No meio, Leandro Vilela retorna de suspensão e disputa vaga com Anderson Leite, que foi titular diante da Ferroviária. Há também a possibilidade de Claudinei sacar Ronaldo Henrique, que foi capitão no último jogo, para manter Anderson Leite em campo.

“Estamos lá embaixo, ainda tem muito campeonato pela frente. Então, quanto mais essa boa fase se estender, vai ser bom pra gente”, disse Anderson Leite em entrevista antes da viagem para Florianópolis. O volante também falou sobre das pretensões da equipe no jogo. “Avaí é um time qualificado, toma poucos gols, mas estamos indo focados, temos total condições de trazer o resultado”.

Desfalques

Estão fora os laterais Edilson e PK, o zagueiro Quintana, os volantes Dudu Vieira e Matheus Vargas, os atacantes Benitez e Rossi. Além deles, o atacante Garcez, titular na última rodada, também desfalca a equipe por força contratual. Emprestado pelo próprio Avaí, o jogador só poderia atuar mediante pagamento de multa de R$ 1 milhão, valor que o Papão preferiu não desembolsar.

Apesar da longa lista de ausências, os atletas listados não atuaram na rodada anterior, o que reduz o impacto na formação e no ritmo do time. Anderson Leite destacou o preparo do elenco. “Tivemos um desgaste muito grande no último jogo. Tivemos dois dias pra recuperar, hoje pela manhã fizemos treino mais aberto e sabemos que vamos encontrar outra condição climática lá. Temos que estar preparados pra qualquer situação”.

Avaí

Alef Manga quer reconquistar titularidade do Avaí (Ascom Avaí)

O time catarinense, por sua vez, vive situação oposta. A equipe de Jair Ventura briga no pelotão de cima da tabela e ocupa a quarta posição, com 23 pontos. Tem os mesmos pontos do Remo, o quinto, e depende da vitória para se manter no G4. O técnico Jair Ventura deve repetir a escalação que venceu o Criciúma fora de casa na rodada passada, com dúvidas no ataque entre Andrey ou Hygor, e Alef Manga ou Cléber, que foi o titular contra o Criciúma.

FICHA TÉCNICA

Avaí x Paysandu – 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data e horário: sábado, 5 de julho de 2025, às 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio da Ressacada – Florianópolis (SC)



Arbitragem

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Marcyano da Silva Vicente (MG)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Prováveis escalações

Avaí: Igor Bohn; Raylan, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; Barreto, João Vítor, Emerson Ramon, Marquinhos Gabriel e Andrey (Hygor); Cléber (Alef Manga); Técnico: Jair Ventura

Paysandu: Gabriel Mesquita; Bryan Borges, Thalysson, Luan Freitas e Reverson; Ronaldo Henrique, Leandro Vilela e Denner (Anderson Leite); Vinni Faria, Diogo Oliveira e Marlon; Técnico: Claudinei Oliveira