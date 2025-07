Avaí leva vantagem no confronto com o Paysandu e Papão tenta quebrar jejum

O Paysandu terá pela frente o Avaí-SC, fora de casa, neste sábado (5), às 19h30, no Estádio da Ressacada. O Papão vive um bom momento no campeonato, vem de três vitórias seguidas e terá o Avaí, clube que briga na parte de cima da tabela. No confronto direto entre as equipes, o clube catarinense leva a melhor e o time bicolor não vence há oito anos.

A equipe catarinense possui no retrospecto vantagem diante dos bicolores. Foram 12 partidas disputadas, com seis vitórias do Avaí, quatro triunfos do Paysandu e dois empates. A última vitória do Papão diante do Avaí ocorreu no dia 7 de agosto de 2018, pelo placar de 2 a 1, com gols de Hugo Almeida e Perema, também pela Série B. Nesta temporada o Paysandu acabou rebaixado para a Série C do Brasileirão. Já o último jogo entre os dois clubes ocorreu no dia 8 de agosto do ano passado, quando Avaí venceu por 1 a 0.

O confronto entre Leão x Papão, tão comum em Belém, terá outra conotação em Santa Catarina (SC), local onde será a partida. O Leão também é o mascote do time catarinense e coloca o Paysandu em uma situação em que poderá ajudar o Remo, seu maior rival, caso vença do Avaí, já que o clube luta com o Remo por posições no G4.

Uma vitória pode tirar o Paysandu da zona de rebaixamento, desde que os times concorrentes dentro da zona não vençam e o Botafogo-SP, primeiro time fora do Z4, não pontue diante do Novorizontino-SP.