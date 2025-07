Executivo do Remo, Marcos Braz divulga vídeo de reformas no Baenão; veja

A estrutura interna do estádio Baenão, casa do Remo, está passando por reformas. O executivo de futebol do clube, Marcos Braz, publicou nesta quinta-feira (3), em seu perfil no Instagram, um vídeo curto que mostra vários operários trabalhando nas dependências do Leão.

As obras acontecem em um momento de mudanças no clube. Braz foi contratado no meio da temporada, após a saída de Sérgio Papellin para o Fortaleza, e tem como uma das principais missões a melhoria da estrutura azulina. Vale destacar que, além do estádio Baenão, o Remo também possui um centro de treinamento no distrito de Outeiro, que deve passar por obras em breve.

Nos últimos dias, a estrutura externa do clube também ganhou destaque na imprensa nacional. Uma reportagem da ESPN exibida às vésperas do clássico Re-Pa pela Série B mostrou as áreas internas dos estádios da Curuzu e do Baenão, e as condições da casa azulina foram alvo de críticas da torcida remista.

Série B

A Segundona é o único torneio que o Remo disputa até o fim da temporada. O próximo compromisso será neste sábado (5), às 16h, no Mangueirão, contra o Cuiabá. A partida terá cobertura em tempo real no portal Oliberal.com e transmissão ao vivo pela Rádio Liberal.

Atualmente, o Leão ocupa a 5ª colocação na tabela, com 23 pontos. Em caso de vitória, a equipe azulina retorna ao G-4 da Série B — zona que garante o acesso à Primeira Divisão ao final do campeonato.