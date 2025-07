Thiaguinho veste a camisa do Remo e divulga nas redes sociais

O Clube do Remo ganhou uma moral de respeito nesta quarta-feira (2), e a cena veio direto dos stories de Thiaguinho. O cantor apareceu vestindo a camisa número 2 do Leão — o manto branco com o símbolo náutico estampado no peito — ao lado de seu personal trainer, dando o tom de que a próxima parada era a malhação.

O sambista, que recentemente esteve na capital paraense com seu popular show 'A Tardezinha', escolheu o manto remista para malhar. Muitos questionaram que talvez Thiaguinho tenha escolhido um clube ao se tornar tão presente no Pará nos últimos anos.

Confira:

Legenda (Reprodução Instagram)