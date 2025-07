Remo é líder de público pagante e arrecadação na Série B; veja os números

O Remo é o líder de público pagante na Série B do campeonato Brasileiro. O Leão briga pelo tão sonhado acesso à Série A dentro de campo e fora das quatro linhas o Fenômeno Azul vem mostrando a sua força. Diante do Cuiabá-MT, no próximo sábado (5), o Remo poderá ampliar mais ainda esses números.

Com média de 23.131 torcedores por jogo nesta Série B, o Remo vem mostrando o poder e a força da sua torcida. O clube azulino é o líder em público pagante no Brasileiro Série B, seguido do Coritiba-PR, com uma média de 20.661 e do Athletico-PR que possui média de 17.392 por jogo. O Paysandu, maior rival do Remo, é o 4º no ranking com 12.337 torcedores por partidas em média.

Se levarmos para a situação financeira, o poder do torcedor azulino é refletido em arrecadação. Na renda líquida, o clube já obteve R$3.722 milhões de lucro somando as partidas como mandante. Esse valor dá uma média de mais de meio milhão de reais por jogo nos cofres azulinos, mais precisamente R$531.851,36 por partida.

Os números podem melhora para o lado azulino no ranking de público. O Leão Azul terá pela frente o Cuiabá-MT, no próximo sábado (5), às 16h, no Mangueirão. A partida promete um grande público e a diretoria, vendo o bom momento do time, realizou promoções para a partida, como ingresso duplo e setor B mais em conta.

O Remo terá pela frente o Cuiabá em um “jogo de 6 pontos”, já que as duas equipes estão próximas na tabela, o clube paraense está na 5ª posição com 23 pontos e o Dourado ocupa a 7ª colocação com 21 pontos conquistados. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.