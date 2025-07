Jaderson fala da volta aos gramados, disse sentir medo e cita chegadas ao Remo

O Remo venceu seu último compromisso na Série B, diante do Athletic-MG, por 2 a 1. A partida ficou marcada por ter sido a primeira vitória azulina fora de Belém na Série B, mas também pelo retorno aos gramados do meio-campista Jaderson, após ter sofrido concussão cerebral, no mês de maio. Jaderson esteve nos estúdios da Rádio Liberal + e conversou com os jornalistas do Grupo Liberal sobre o seu retorno, a chegada do técnico António Oliveira, montagem do elenco e briga pelo acesso à Série A.

Jaderson está na sua segunda temporada vestindo as cores azulinas e, nesse período, passou por situações boas como a conquista do acesso, mas também um drama, de sofrer uma concussão cerebral na final do Parazão, após um choque violento com o zagueiro Novillo, do Paysandu. Os dois jogadores ficaram afastados do futebol, mas Jaderson foi internado em um hospital particular em Belém, onde permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e falou que teve medo de parar de jogar.

“Estou muito feliz em voltar. Foi um momento muito difícil que passei, momento em que pensei que fosse interromper minha carreira e parar de jogar bola, mas Deus me ajudou muito. Já tirei o capacete, estou me sentindo 100%. No último lance fiquei com medo, tive que dar uma cabeçada, quando vi a bola vindo na minha direção pensei, mas tive que enfrentar”, disse.

O meio-campista azulino acredita que pode atuar em uma partida inteira e falou que é monitorado pelo staff e médicos azulinos, mas que o processo de para retornar às atividades não foi algo que agradou tanto.

“Acredito que posso jogar os 90 minutos. Durante todo o processo de recuperação foi difícil, pois eu queria voltar a jogar antes, mas os médicos pediam calma pra mim, o Jean Klay (médico do Remo) falava também”, falou.

O Remo está atualmente na 5ª posição com 23 pontos e briga para entrar no G4 da Série B. Para Jaderson, tanto a nova comissão técnica quanto os jogadores que chegaram e irão chegar nessa nova janela de transferência, chegam para ajudar o clube no projeto do acesso.

“Temos um grupo muito unido e quem chegar vai nos ajudar, estamos bem fechados. O novo técnico é um excelente profissional e ele chegou para nos ajudar. Nós sabemos que temos times para jogar de igual para igual dentro e fora de casa. [No último jogo] Foi um pedido do treinador para que marcássemos em cima e deu certo”, comentou.

A torcida do Remo vem dando um show nas arquibancadas, mas a cobrança é grande também. Para Jaderson, a cobrança sempre irá existir e para essa situação é a blindagem do elenco, para que nada possa interferir o grupo, que segue na busca pelo tão sonhado acesso.

“A gente se blinda, ninguém quer perder. A Série B possui muitos times bons e a gente se blinda do que vem de fora e continua o trabalho, que no final vai dar certo. O time que foi montado foi feito para brigar na parte de cima da tabela, estamos mostrando isso a cada jogo. Acho que nosso time é time de acesso e vamos brigar até o final”, disse.