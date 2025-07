CBF define data da partida entre Flamengo e São Paulo pelo Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data e o horário do confronto entre Flamengo e São Paulo, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no dia 12 de julho, sábado, às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Inicialmente sem data por conta da participação rubro-negra no Mundial de Clubes, o duelo pôde ser confirmado após a eliminação do Flamengo nas oitavas de final da competição internacional.

Na tabela da Série A, o Flamengo lidera com 24 pontos conquistados em 11 jogos, um a menos que a maioria dos adversários. Já o São Paulo vive momento conturbado: ocupa a 14ª colocação, com 12 pontos em 12 partidas, e vem de três derrotas consecutivas.

O duelo no Maracanã marcará a estreia do técnico argentino Hernán Crespo no comando do Tricolor paulista, após a demissão de Luis Zubeldía.