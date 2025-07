México x Honduras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/07) pela Copa Ouro

México x Honduras disputam hoje, quarta-feira (02/07), uma das semifinais da Copa Ouro. O jogo inicia às 23h (horário de Brasília), no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, nos Estados Unidos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir México x Honduras ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O México se classificou em 1º lugar do grupo A da Copa Ouro com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate, 0 derrotas, 5 gols marcados e 2 gols sofridos. Nas quartas de final, venceu a Arábia Saudita por 2 a 0.

Já Honduras se classificou em 2º colocado do grupo C com 6 pontos, 2 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 4 gols marcados e 7 gols sofridos. Nas quartas de final, venceu o Panamá nos pênaltis (5 a 4), após um empate de 1 a 1 no tempo regulamentar.

VEJA MAIS

México x Honduras: prováveis escalações

México: Malagon; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Álvarez, Ruiz; Alvarado, Jimenez, Vega. Técnico: Javier Aguirre.

Honduras: Menjivar; Crisanto, Maldonado, Martinez, Rosales; Arriaga, Flores; Rodriguez, Alvarez, Quioto; Benguché. Técnico: Reinaldo Rueda.

FICHA TÉCNICA

México x Honduras

Copa Ouro

Local: Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, nos Estados Unidos

Data/Horário: 02 de julho de 2025, 23h

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)