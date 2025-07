Estados Unidos x Guatemala: onde assistir e as escalações do jogo de hoje (02) pela Copa Ouro

Estados Unidos x Guatemala disputam hoje, quarta-feira (02/07), uma das semifinais da Copa Ouro. O jogo inicia às 20h (horário de Brasília), no Estádio Energizer Park, em St. Louis, no Missouri, nos Estados Unidos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Estados Unidos x Guatemala ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Os Estados Unidos se classificaram em 1º lugar do grupo D da Copa Ouro com 9 pontos, 3 vitórias, 0 empates, 0 derrotas, 8 gols marcados e 1 gols sofridos. Nas quartas de final, venceu a Costa Rica nos pênaltis (4 a 3), após um empate de 2 a 2 no tempo regulamentar.

Já a Guatemala se classificou em 2º colocado do grupo C com 6 pontos, 2 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 4 gols marcados e 3 gols sofridos. Nas quartas de final, venceu o Canadá nos pênaltis (6 a 5), após um empate de 1 a 1 no tempo regulamentar.

Estados Unidos x Guatemala: prováveis escalações

Estados Unidos: Matt Freese, Alex Freeman, Tim Ream, Chris Richards, Max Arfsten, Luca de la Torre, Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Malik Tillman, Diego Luna, Patrick Agyemang. Técnico: Mauricio Pochettino.

Guatemala: Kenderson Navarro, Aarón Herrera, Nicolas Samayoa, José Pinto, José Morales, Rudy Muñoz, Stheven Robles, José Rosales, Olger Escobar, Rubio Rubín, Óscar Santis. Técnico: Luis Fernando Tena

FICHA TÉCNICA

Estados Unidos x Guatemala

Copa Ouro

Local: Estádio Energizer Park, em St. Louis, no Missouri, nos Estados Unidos

Data/Horário: 02 de julho de 2025, 20h

