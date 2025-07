Remo possui atacantes artilheiros na Série B do Brasileirão; veja a lista

A Série B do Brasileirão está na 14ª rodada, e, nesse período, brilhou a estrela do atacante Pedro Rocha, do Remo. O jogador é o artilheiro isolado da competição, com 8 gols marcados, e vem sendo decisivo na campanha azulina. A história mostra que o clube já teve alguns artilheiros importantes ao longo das competições nacionais.

Com 30 anos e passagens por vários clubes do Brasil — como Flamengo-RJ, Grêmio-RS, Cruzeiro-MG e Athletico-PR —, Pedro Rocha vive uma boa fase vestindo a camisa azulina. Na temporada, já são 12 gols marcados, sendo 8 no Brasileirão.

Mas não é de hoje que o Remo consegue formar artilheiros em disputas da Série B do Brasileirão. Na década de 1970, mais precisamente em 1971, o clube teve seu primeiro artilheiro da Série B: Rubilota, que marcou 7 gols e encerrou o campeonato como destaque.

Já na temporada de 1984, o Remo teve como referência o atacante e ídolo azulino Dadinho, que balançou as redes 6 vezes. Nesse período, o clube também contou com atletas que terminaram como vice-artilheiros da Série B, como Robinho, em 2000, com 14 gols, e Valdomiro, em 2003, com 18 gols.

Vale destacar ainda a participação de Fábio Oliveira na Série B de 2007. Ele marcou 22 gols e terminou na terceira posição da artilharia daquele campeonato.

Ranking de artilheiros da Série B (até a 14ª rodada)

🥇 1º lugar: 8 gols

Pedro Rocha (Remo)

🥈 2º lugar: 5 gols

Renan Peixoto (Athletico-PR)

Carlão (Ferroviária)

Neto Costa (Athletic Club)

Daniel Amorim (Operário-PR)

Nathan Fogaça (Novorizontino)

🥉 3º lugar: 4 gols

Rodrigo Rodrigues (Operário-PR)

Alexandre Jesus (Botafogo-SP)

Maílton (Chapecoense)

Cléber (Avaí)

Luan Silva (Amazonas)

Anselmo Ramon (Goiás)

Willian Bigode (América-MG)