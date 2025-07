Abner Luiz fala sobre possível amistoso entre Remo e Santos: ‘99% certo’

O possível amistoso entre Remo e Santos, que pode ocorrer no estádio Mangueirão, em Belém, está 99% certo — pelo menos é o que afirma o jornalista Abner Luiz, apresentador do programa Liberal+ Notícias. Segundo ele, há uma pequena resistência interna dentro do Leão Azul quanto à realização da partida, mas a tendência é que isso seja superado em breve. A expectativa é que o martelo seja batido nos próximos dias.

"O amistoso contra o Santos está 99% certo. Faltam sete dias para organizar o jogo, e há quem seja a favor e quem seja contra dentro do clube. Apesar disso, não vejo nenhum tipo de dificuldade. Claro que existe a precaução de colocar ou não em risco jogadores importantes antes dos compromissos da Série B, mas vejo a partida como uma oportunidade para o treinador observar peças pouco utilizadas", explicou Abner.

A informação sobre o possível amistoso entre Remo e Santos foi divulgada na última terça-feira (1º) pelo jornalista Ricardo Martins, da TNT Sports. Segundo ele, a partida será realizada no dia 9 de julho, no estádio Mangueirão. De acordo com a publicação, o jogo deve marcar o primeiro retorno de Neymar aos gramados com a camisa do Peixe após a renovação de contrato.

O Leão Azul disputa a Série B e ocupa a quinta posição na tabela, com 23 pontos. O time azulino tem compromisso marcado para o próximo sábado (5), no Mangueirão, contra o Cuiabá-MT. Já pela 16ª rodada do campeonato, o Remo visita a Chapecoense-SC no domingo (13), em Chapecó.

Já o Santos, ao contrário do Remo, está com os jogos suspensos por conta da disputa do Mundial de Clubes. A equipe ocupa atualmente a 15ª colocação da Série A.

A última vez que Remo e Santos se enfrentaram foi em um duelo oficial válido pela Copa do Brasil de 2010. Na ocasião, o Santos, que contava com Neymar, goleou o time azulino por 4 a 0.