CBF divulga ranking oficial de clubes e o Paysandu é melhor do Pará; veja a colocação do Remo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (13), o Ranking Nacional de Clubes após a temporada 2024. O Paysandu ultrapassou o Remo e é o clube paraense mais bem rankeado no futebol brasileiro.

O Paysandu é o clube mais bem posicionado do Estado do Pará no Ranking Nacional de Clubes. A pontuação e oficial aponta que o Papão ocupa a 41ª colocação com 3.511 pontos, subindo três posições em relação ao ranking de 2023.

Quem está próximo do Paysandu é o Remo. O Leão perdeu três posições em relação ao ranking de 2023 e agora está na 44ª colocação com 3.242 pontos. À frente do Remo estão o ABC-RN e o CSA-AL. A diferença entre o Paysandu e o Remo no ranking é 242 pontos.

Além do Paysandu e do Remo, o Águia de Marabá apareceu entre os 100 primeiros clubes no Ranking Nacional de Clubes da CBF. O Azulão marabaense é o 70º na classificação com 1.359 pontos, além de ter conquistado duas posições em relação ao ano de 2023.

Outros clubes do paraenses também estão no ranking. A tuna ocupa a 106ª colocação com 631 pontos. O Castanhal é o 135º com 392 pontos, o Cametá é o 153º com a pontuação de 255. A equipe do Paragominas ocupa a 207ª posição e fechando os clubes do Pará estão o Bragantino na 216ª posição e o Independente.

As colocações nos campeonatos nacionais, além de títulos e acessos, somam pontos para o ranking de clubes. O RNC é utilizado pela CBF para critérios de preenchimentos de vagas nas competições, além de definições dos valores das cotas de algumas competições, além de definir potes do sorteio da Copa do Brasil e entre outras competições, como Copa do Nordeste e Copa Verde.



O Ranking Nacional de Clubes passou por mudanças e alguns critérios foram alterados desde a temporada 2013. A pontuação é feita a partir do desempenho das equipes nas competições nacionais nas últimas cinco temporadas, sendo as competições maiores, com um peso maior nesse cálculo.

Veja a lista dos 10 clubes mais bem colocados no RNC



1º - Flamengo - 16.996

2º - São Paulo - 14.832

3º - Palmeiras - 14.536

4º - Corinthians 13.802

5º - Atlético-MG - 13.713

6º - Athletico-PR - 13.464

7º - Fluminense - 12.058

8º - Botafogo - 11.652

9º - Fortaleza - 11.616

10º - Grêmio - 11.513