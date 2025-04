Goleiro do Paysandu, Alisson negocia retorno para adversário do Papão na Série B

O goleiro do Paysandu, Alisson, deve deixar o clube bicolor em breve. Conforme informações do jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal+, o jogador está em negociação para retornar ao Criciúma-SC, time em que jogou nas últimas quatro temporadas.

Alisson foi anunciado no Paysandu no início da temporada de 2025 e tem dividido a posição de segundo goleiro da equipe bicolor com Iago Hass. Conforme informações do jornalista, se a mudança for confirmada, o Papão pode receber uma quantia pela saída do jogador, que tem contrato com o Bicola até o final do ano.

Até o momento, com a camisa do Papão, o goleiro atuou em duas partidas: contra o São Raimundo-RR, no jogo de ida da semifinal da Copa Verde, e no duelo contra o Bragantino, na quinta rodada do Campeonato Paraense.

Até o final de 2024, Alisson atuava pelo Criciúma, clube que disputou a Série A do Brasileirão no ano passado. Ao todo, foram quatro temporadas defendendo o Tigre, com 35 partidas como titular. O arqueiro tem 29 anos e passagens por equipes como Figueirense-SC e Paraná-PR.

Assim como o Paysandu, o Criciúma também se prepara para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O time catarinense foi rebaixado na Série A e, nesta temporada, busca o acesso novamente. Com isso, o clube está em busca de reforços para a competição, e o goleiro bicolor é bem-visto no elenco.

A estreia do Tigre na Série B será na próxima sexta-feira (4), contra o Operário, no Heriberto Hulse, às 21h. No mesmo dia e horário, o Papão recebe o Athletico-PR no Mangueirão para a primeira rodada do campeonato.