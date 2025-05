Árbitro de Paysandu e Bahia relata agressões em súmula; caso pode ir à Justiça

A derrota para o Bahia pela terceira fase da Copa do Brasil, além da desvantagem para o jogo de volta, pode trazer alguns prejuízos ao Papão da Curuzu, tudo porque o árbitro central da partida, o carioca Bruno Arleu de Araujo, relatou na súmula várias ofensas recebidas por parte da torcida bicolor após o apito final que decretou a derrota por 1 a 0.

A principal queixa da Fiel Bicolor foi justamente no lance que deu origem à penalidade máxima, convertida Cauly, aos 38 do primeiro tempo. No lance, o lateral-direito do Paysandu, Bryan Borges, corre atrás de Iago, do Bahia, que entra na área e rapidamente vai ao chão. Bruno Arleu estava bem próximo e assinou a falta, mas o lance foi para revisão, onde a equipe do VAR confirmou a penalidade.

Por conta disso, o árbittro foi duramente criticado, seja por jogadores, membros da comissão técnica, treinador e torcida. Luizinho Lopes foi um dos que não se calaram diante da atuação duvidosa. "Respeito qualquer opinião, mas esse pênalti... esse lance acontece um milhão de vezes em uma partida de futebol. Fomos lesados. Não houve alavanca, não houve nada. Lance normal."

Bruno Arleu, então relatou tudo na súmula da partida. "Informo, que no retorno do intervalo para o campo de jogo, na área da zona mista, fui abordado por uma pessoa trajando a camisa do paysandú, que proferiu as seguintes palavras de forma agressiva: 'você tinha que ir lá ver, tem tecnologia para que? seu safado ladrão!', declarou. Os insultos, segundo ele, prosseguiram após o apito final.

"Após o término da partida, quando me dirigia para o vestiário de arbitragem, na passagem da zona mista, haviam várias pessoas com a camisa e credencial do paysandú, onde os mesmos gritavam de forma agressiva, proferindo as seguintes palavras: 'você veio aqui roubar a gente aqui, seu filha da puta! seu safado! ladrão!' informo que nenhum dos citados puderam ser identificados pela equipe de arbitragem e tampouco o delegado da partida", encerrou.

Além dele, estavam diretamente envolvidos no lance em questão o operador do VAR Ilbert Estevam da Silva. O trio de arbitragem foi composto por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho, ambos do Rio de Janeiro. O documento fica à disposição da Comissão de Arbitragem da CBF, que pode designar o material para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que pode ou não julgar o Paysandu, com o risco de penalidades nos próximos jogos.