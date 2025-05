VAR aponta 'contato no pé esquerdo' de jogador do Bahia em pênalti contra o Paysandu

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio da cabine do VAR no polêmico lance do pênalti marcado para o Bahia no duelo com o Paysandu na noite dessa quarta-feira (30), pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Aos 40 minutos do primeiro tempo, Iago Borduchi caiu dentro da área bicolor após disputa de bola com Bryan Borges. De imediato, o árbitro de campo, Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro, marcou a falta, resultando em pênalti, e o protocolo do VAR foi iniciado.

Nas imagens, é possível ouvir o árbitro Bruno Arleu explicando aos jogadores no gramado que "a decisão final é impedimento, se não for impedimento, eu marquei o pênalti" para o Bahia.

Veja mais

Após dois minutos de revisão, a cabine do VAR, liderada por Ilbert Estevam da Silva, árbitro de São Paulo, entendeu que "a condição (do jogador do Bahia) era legal" e, assim, sem impedimento.

Na sequência, a equipe de arbitragem analisou o possível pênalti para o Bahia. E, após cerca de três minutos, a decisão foi de "contato faltoso" do lateral do Paysandu, Bryan Borges, em Iago Borduchi, do Bahia.

"Tem o contato no pé esquerdo que impacta no atleta (do Bahia). (Bruno) Arleu (árbitro de campo), pênalti confirmado. Ok?!", analisou a cabine do VAR.

Na cobrança da penalidade, Cauly marcou o gol que deu a vitória por 1 a 0 para o Bahia.