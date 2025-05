Em casa, Paysandu vacila e perde para o Bahia pela 3ª fase da Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (30), em duelo válido pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, o Paysandu perdeu para o Bahia por 1 a 0. O gol da partida, realizada no Mangueirão, foi marcado por Cauly em cobrança de pênalti. O confronto da volta será no dia 21/05, na Arena Fonte Nova, em Salvador-BA.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

PRIMEIRO TEMPO

O Paysandu começou a primeira etapa atuando de maneira mais objetiva e incisiva que o Bahia. Aos 12 minutos, Borasi teve a chance de abrir o placar, mas finalizou em cima da zaga adversária. Em seguida, aos 13 minutos, Nicolas teve boa oportunidade, mas ao finalizar, a bola foi desviada na defesa tricolor.

Aos 18 minutos, foi a vez de Marlon atacar e levar perigo ao time baiano. O atacante bicolor foi até a linha de fundo, mas o cruzamento pegou muita força e passou direto.

O Bahia pouco atacou ao longo do 1º tempo, mas quando atacava, levava perigo ao gol bicolor. Em uma dessas jogadas, aos 43 minutos, Cauly inaugurou o marcador em cobrança de pênalti. Paysandu 0x1 Bahia.

Na saída para o intervalo, a torcida do Paysandu ficou na bronca com a arbitragem e reclamou bastante no momento em que os árbitros se dirigiam ao vestiário. O lance do pênalti marcado para o Bahia foi revisado pelo VAR.

SEGUNDO TEMPO

Na segunda etapa, o Paysandu não tinha outra opção além de atacar. Na volta do intervalo, a equipe bicolor voltou diferente. Rossi entrou no lugar de PK e Matheus Vargas no lugar de Marlon.

Não deu nem tempo de Rossi criar oportunidades. Pouco tempo depois, aos 13 minutos do segundo tempo, o atacante bicolor, que vinha de lesão, sentiu a posterior da coxa direita e foi substituído por Edílson.

Aos 24 minutos, Benitez cruzou para Borasi, mas na hora de finalizar a bola foi para fora. Foi um dos poucos lances agudos do Papão na etapa derradeira.

Aos 40 minutos, foi a vez do tricolor da boa terra assustar. Após jogada perigosa pela esquerda, que parou nos pés de Luciano Rodríguez, que chutou cruzado, bem perto do gol bicolor.

Aos 44 minutos, Acevedo recebeu a bola e mandou para o fundo do gol, mas a arbitragem marcou impedimento. Seria o segundo tento do Bahia na partida, mas a partida terminou mesmo com derrota do Papão por 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

Paysandu 0x1 Bahia – 3ª fase da Copa do Brasil

Data: 30/04/2025

Hora: 21h30

Local: Mangueirão

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

Quarto Árbitrto: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Gols: Cauly (Bahia)

Cartão amarelo: PK e Matheus Vargas (Paysandu); Erick e Acevedo (Bahia)

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges (Benítez), Luan Freitas, Novillo e PK (Rossi) (Edílson); Leandro Vilela, Dudu Vieira e Reverson; Borasi (Cavalleri), Nicolas e Marlon (Matheus Vargas).

Técnico: Luizinho Lopes

Bahia: Marcos Felipe; Erick, Gabriel Xavier, Rezende e Iago Borduchi (Luciano Juba); Acevedo, Rodrigo Nestor (Jean Lucas), Michel Araújo (Gilberto) e Cauly (Kayky); Ademir (Tiago) e Lucho Rodriguez.

Técnico: Rogério Ceni