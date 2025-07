Benítez minimiza seca de gols no Paysandu e avalia o Coxa: 'Seguramente são favoritos'

Na véspera de um confronto que promete ser um verdadeiro duelo entre Davi e Golias na Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Jorge Benítez, do Paysandu, falou com a imprensa nesta sexta-feira (18), no CT do Athletico Paranaense, onde o time realizou o último treino antes da partida contra o Coritiba. O paraguaio reconheceu o favoritismo do Coxa, líder da competição, no entanto, mesmo diante do cenário adverso, garantiu que o Papão quer surpreender no Couto Pereira.

“Eles seguramente são favoritos, por estarem na posição que estão, mas a jogo se joga onze contra onze. Viajamos com a mentalidade de trazer os três pontos para casa”, afirmou o atacante.

O confronto, válido pela 17ª rodada, será disputado as 18h30 deste sábado (19), no Couto Pereira, onde o Coritiba ainda não sabe o que é perder nesta Série B. O time paranaense também não sofre gols há cinco rodadas, vivendo grande fase sob o comando do técnico Mozart Santos.

Já o Paysandu, apesar de estar há cinco jogos invicto – com três vitórias e dois empates –, segue em situação delicada. Com 15 pontos, o clube paraense ocupa a 18ª colocação, dentro do Z4, e vê a briga contra o rebaixamento cada vez mais acirrada. A Ferroviária, primeiro time fora da zona, tem 18 pontos. Logo abaixo do Papão estão Volta Redonda, também com 15, e o lanterna Amazonas, com 14.

Foco no coletivo

Benítez, que voltou ao time na rodada passada após se recuperar de lesão, é uma das opções do técnico Claudinei Oliveira para compor o ataque no jogo contra o líder. O atacante, que balançou as redes apenas uma vez na competição – contra o América Mineiro –, o atacante de 32 anos destaca seu papel na construção ofensiva do time.

“Fazer gol é o mais lindo, mas não estou fazendo, mas todos ajudamos. Estou sempre falando com todos os atacantes do grupo. O importante, haja o que houver, é que tenham gols e vitórias”, disse.

“O trabalho coletivo ajuda muito aos outros companheiros fazerem o gol, isso também é bom para nós todos. Estamos ajudando para que outro companheiro possa fazer. O importante é o triunfo para sair dessa situação. Já fazem cinco rodadas que não perdemos e todavia ainda estamos ali”, completou.

Com passagem por clubes como Olímpia (PAR) e Cruz Azul (MEX), Benítez diz estar fisicamente preparado para atuar durante toda a partida. “Sim, posso. Estou muito bem e agora é estar focado no que fazer para ajudar a equipe”, garantiu.