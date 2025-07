Cantillo revela que pediu desculpas a António Oliveira após pedir para não ser substituído

Um dia após o empate do Remo em 1 a 1 com o Novorizontino-SP, pela 17ª rodada da Série B do Brasileirão, o volante colombiano Víctor Cantillo foi o escolhido para falar com a imprensa na reapresentação do elenco azulino. Em sua primeira partida como titular, o camisa 20 precisou ser substituído no intervalo e o episódio gerou revolta nas arquibancadas do Mangueirão, com parte da torcida chamando o técnico António Oliveira de "burro", entre outros adjetivos mais. Cantillo explicou que a saída já estava programada, mas admite que pode ter dado margem para a confusão ao pedir para o treinador esperar no momento da troca.

"Já tava combinado jogar só 45 minutos. Depois do jogo pedi desculpas pra ele, porque na hora da troca, pedi pra ele esperar, mas não era o combinado", disse Cantillo, que atuou poucas vezes este ano, durante sua passagem pelo Huracán-ARG.

Apesar do bom início de partida, quando o Leão abriu o placar logo aos 9 minutos, o time caiu de produção após os 20 minutos da etapa inicial e viu o Novorizontino crescer. O empate acabou com gosto amargo para o time e a torcida, especialmente por se tratar de um confronto direto dentro do G-4. Com 26 pontos, o Remo segue em 4º lugar, e vê o Novorizontino manter sua vantagem na 3ª posição com 30.

"A gente depois dos 20 minutos foi um pouco para trás, ficamos lá embaixo. Acho que faltou ficar um pouco mais com a bola. A gente, em casa, tem que pegar a bola e controlar o jogo", analisou Cantillo.

"Jogamos contra um time que está há muito tempo junto, vem brigando pra subir pra Série A. No futebol brasileiro os jogos são todos difíceis, não tem time fácil", disse o jogador.

Cantillo, que agradou a torcida com sua movimentação como primeiro volante, ajudando na saída de bola e na construção de jogadas, se diz ainda em processo de readaptação ao ritmo de jogo, após um longo período sem atuar na Argentina. Mas garante estar se sentindo bem na posição em que começou jogando.

"Onde comecei o jogo ontem é onde prefiro jogar. Jogo de frente e consigo distribuir a bola bem, ajudar o time nessa posição", disse.

Próximo jogo

O Remo terá agora mais de uma semana de preparação até o próximo compromisso, novamente em casa, diante do Avaí, na próxima quinta-feira (24). O jogo é mais um confronto direto na briga pelo G-4: o time catarinense ocupa a 6ª colocação, com 24 pontos. Para Cantillo, não há mais margem para tropeços em Belém.

E empate é tropeço. Com três empates consecutivos e o título de equipe que mais empatou na Série B (oito vezes), o Remo sabe que precisa voltar a vencer para manter vivo o sonho do acesso.

"Em casa a gente não pode deixar passar mais pontos, temos que ganhar. Vamos enfrentar um time forte, mas se quisermos ir pra Série A, não podemos pensar em perder e nem empatar o jogo", disse.