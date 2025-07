Remo chega ao terceiro empate seguido na Série B e se complica na briga pelo G-4

O Remo empatou novamente em casa, desta vez com o Novorizontino-SP. O jogo, realizado na noite da última quinta-feira (17), no Mangueirão, terminou em 1 a 1 e acendeu um alerta no Leão Azul na briga pelo G-4.

Com o resultado, o clube chegou ao terceiro empate consecutivo no campeonato, sendo o segundo como mandante. O time azulino retornou à zona de classificação, mas dependerá de outros resultados para se manter na posição. A equipe comandada por António Oliveira soma 26 pontos e ocupa a quarta colocação.

Logo atrás, porém, estão o Cuiabá-MT, com 25 pontos; o Avaí-SC, com 24; além de Chapecoense-SC, Athletico-PR e Vila Nova-GO, todos com 23. Essas equipes ainda jogam na rodada e podem ultrapassar o Leão Azul em caso de vitória — e, no caso do Dourado, até um empate basta.

O Cuiabá enfrenta o vice-líder Goiás-GO no próximo sábado (19), mesmo dia dos confrontos entre Avaí e Vila Nova-GO, e Volta Redonda e Athletico-PR. Já no domingo (20), o América-MG recebe a Chapecoense para encerrar a rodada.

Com isso, o Remo pode terminar a rodada na oitava colocação. Este é um dos momentos de maior alerta para a equipe azulina no campeonato. Apesar de não acumular derrotas recentes, o time tem empatado com frequência e demonstrado queda de rendimento em campo, o que tem desagradado à torcida.

Desde a saída de Daniel Paulista, no início de junho, o Remo disputou sete partidas: venceu apenas duas, perdeu outras duas e empatou três. Cinco desses jogos foram sob o comando de António Oliveira, que soma apenas um triunfo, uma derrota e os três últimos empates consecutivos.

Diante disso, a torcida azulina tem cobrado o elenco, especialmente o treinador, que ainda não conseguiu ajustar a equipe. Ao final da partida contra o Novorizontino, torcedores do Leão Azul protestaram contra o técnico e pediram a saída dele.

O próximo compromisso do Remo é contra o Avaí-SC, adversário direto na briga pelo G-4. A partida será novamente em casa, na próxima quinta-feira (24).