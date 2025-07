Série B: Remo iguala campanha do 1º turno de 2021 com duas rodadas de antecedência

Com três empates seguidos na Série B, sendo dois deles em casa, a torcida do Remo começa a dar sinais de impaciência, tamanho tem sido o desleixo diante de seu torcedor. O mais recente, contra o Novorizontino, foi a gota d’água para um grupo que resolveu cobrar os jogadores pessoalmente, num aviso claro de que as coisas precisam mudar.

Entretanto, nem tudo pode ser resumido a turbulências. Caso sirva de consolo ao torcedor, os números acumulados até a 17ª rodada mostram que a trajetória azulina neste retorno à Série B já apresenta uma leve superioridade em relação à desastrosa campanha de 2021, quando bateu e voltou à Série C no ano seguinte.

Naquele ano amargo, o torcedor azulino lembra bem do desfecho, quando o clube foi mandado de volta à terceira divisão, sem provar direito o sabor do acesso. Nas primeiras 19 rodadas, o Remo alcançou 26 pontos, fruto de sete vitórias, cinco empates e sete derrotas.

Felipe Gedoz em ação na Série B de 2021. (Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

A pontuação citada já foi atingida na 17ª rodada. Além disso, o time paraense de 2025 tem somente três derrotas, o que faz dele o segundo com menos revezes. A grande inquietação está no excesso de empates: já são oito — diferente de 2021, quando foram anotados apenas cinco em 19 partidas.

Outro detalhe revela que, ao término do primeiro turno da penúltima Série B, o Remo era o 12º colocado, enquanto o Leão Azul atual é o quarto — mas com risco de cair para a oitava posição, devido ao empate com o Novorizontino. Por fim, em 2021 o Remo encerrou a competição em 17º, com 43 pontos, enquanto o time de 2025 tem mais 21 jogos para provar que aprendeu com o passado — e evitar repetir o desastre daquele ano.