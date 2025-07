Paysandu precisa de 45% de aproveitamento até o final da Série B para evitar queda, aponta projeção

Após um dos piores inícios de Série B da história, o Paysandu conseguiu se recuperar na tabela e começa a sonhar com a saída da zona de rebaixamento. A tendência, inclusive, é que esse objetivo seja alcançado em breve — pelo menos é o que aponta uma projeção feita pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.

O "número mágico" de pontos que as equipes projetam para escapar do rebaixamento é 45. Nunca, na história da Série B por pontos corridos, um clube foi rebaixado após alcançar essa pontuação. Hoje, o Paysandu soma 15 pontos — um terço do necessário para atingir a meta. Faltam, portanto, 30 pontos a serem conquistados nas próximas 22 rodadas.

Até o fim do campeonato, o Paysandu terá 66 pontos em disputa. Dessa forma, o Papão precisa obter um aproveitamento de aproximadamente 45% para se livrar do rebaixamento sem depender de outros resultados.

O aproveitamento necessário, no entanto, é superior ao que o Bicola apresentou até aqui na temporada: apenas 31% dos pontos disputados. Porém, caso o time mantenha o rendimento desde a chegada do técnico Claudinei Oliveira, a permanência pode ser garantida com certa antecedência.

O novo treinador tem apenas cinco jogos no comando do Papão. Nesse período, acumulou três vitórias e dois empates — 11 pontos conquistados em 15 possíveis, o que representa um aproveitamento de 73,3%. É improvável manter esse ritmo até o fim da temporada, mas, caso ocorra, o Paysandu poderá escapar do rebaixamento já na 30ª rodada, segundo as projeções.

Próximo desafio

Atualmente, o Paysandu ocupa a 18ª colocação da Série B. Neste sábado (19), a equipe bicolor enfrenta o Coritiba-PR, fora de casa, pela 17ª rodada. A partida será disputada no estádio Couto Pereira, às 18h30, com Lance a Lance no Oliberal.com.