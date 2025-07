Vice do Paysandu confirma arbitragem para jogo contra o Coritiba: 'Pedimos arbitragem justa'

A diretoria do Paysandu, representada pelo vice-presidente Márcio Tuma, reuniu-se recentemente com a Comissão de Arbitragem da CBF para debater a escolha do árbitro Marcelo de Lima Henrique para a partida entre Paysandu e Coritiba, neste sábado (19), pela 17ª rodada da Série B. Inicialmente, o clube havia emitido uma nota de repúdio e uma queixa oficial à própria comissão, mas, após receber garantias de que não haverá prejuízos, decidiu dar um voto de confiança ao trabalho do árbitro.

"Tivemos a promessa de que o Paysandu não será prejudicado. A arbitragem será do Marcelo, mas recebemos a garantia de que nenhum prejuízo ocorrerá ao clube. Saímos muito tranquilos dessa reunião, principalmente por conta desse estreitamento de laços. O Paysandu precisa manter esse contato direto, cumprindo seu papel institucional junto à comissão de arbitragem", explicou.

A insatisfação do clube paraense esteve diretamente ligada ao último jogo da equipe, o empate em 2 a 2 contra o Atlético Goianiense, na Curuzu, no último sábado (12). Na ocasião, Marcelo de Lima atuou como árbitro de vídeo (VAR) e foi protagonista de um dos lances mais polêmicos da rodada: um pênalti marcado contra o Paysandu, considerado pelo clube como “inexistente”, e que acabou sendo decisivo no resultado final da partida.

O lance gerou revolta não apenas nas arquibancadas, mas também entre jogadores e comissão técnica. A penalidade foi inicialmente desperdiçada pelo time goiano, mas a arbitragem mandou repetir a cobrança alegando invasão. Na segunda tentativa, o gol foi confirmado. A indignação do clube resultou em um documento formal encaminhado à comissão, expondo todos os pontos controversos da atuação do árbitro.

"Expusemos toda essa situação e fizemos uma queixa formal, que inclusive foi respondida. Tanto a queixa quanto a resposta serão divulgadas para que o nosso torcedor acompanhe tudo com transparência. Sentimos uma boa vontade por parte da comissão, que vem buscando um compromisso real com o acerto", acrescenta, para em seguida reafirmar o voto de confiança na credibilidade da arbitragem nacional.

"Não se trata de buscar qualquer tipo de favorecimento ao clube. Pelo contrário. Nós apenas pedimos que a arbitragem seja justa e correta. Sabemos que o árbitro é um ser humano e, como tal, pode falhar. Mas não podemos aceitar que todo lance duvidoso seja marcado contra o Paysandu", conclui.