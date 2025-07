Contra o Coritiba, Paysandu busca a primeira vitória fora de Belém na Série B

O Paysandu tem pela frente um dos compromissos mais complicados da temporada: encarar o Coritiba, líder da Série B do Campeonato Brasileiro, em pleno estádio Couto Pereira, onde o time paranaense ainda não perdeu na competição. O duelo, válido pela 17ª rodada, escancara uma realidade preocupante para o time paraense, que precisa vencer para espantar a crise e, com muita sorte e oração, deixar a temida zona de rebaixamento.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Em toda a Série B, o Paysandu ainda não sabe o que é vencer fora de casa. Foram sete jogos como visitante, com quatro derrotas e três empates. A única exceção foi o clássico Re-Pa disputado no Mangueirão, quando o Papão superou o Remo por 1 a 0. Apesar de o mando ser adversário, o jogo aconteceu em solo conhecido, sem a tradicional pressão de jogar fora do estado.

O retrospecto como visitante preocupa. Diante do Coxa, líder isolado da competição e com aproveitamento quase perfeito em casa, o Paysandu terá de superar não apenas a força do adversário, mas também um histórico recente nada animador longe de Belém. A equipe comandada por Claudinei Oliveira precisa somar pontos com certa urgência. Hoje, o Papão é o 18º, com 15 pontos em 16 jogos.

VEJA MAIS

Entretanto, os números fora de casa não são animadores. Em sete partidas longe da capital paraense, o Papão empatou três e perdeu quatro, um aproveitamento de pouco mais de 14%, enquanto o aproveitamento do Coxa em seus domínios alcança mais de 90%, traduzido em seis vitórias e um único empate. Além dos números desfavoráveis, o duelo do fim de semana depende ainda de uma combinação de resultados para que o Paysandu, com muita sorte e oração, saia da zona de rebaixamento.

Apesar dos pesares, nem tudo está perdido. Olhando pelo lado bom, o único treinador a conseguir vencer o Coritiba em casa, na atual temporada, foi justamente Claudinei Oliveira, quando dirigia o Londrina, na disputa do estadual. Além disso, o elenco adversário tem vários nomes que já passaram pelo Paysandu, como o volante Jacy Maranhão, o atacante Nicolas Careca e o goleiro Gabriel Leite, permitindo assim um estudo mais detalhado sobre o rival deste sábado. A partida começa às 18h30.