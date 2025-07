Remo x Novorizontino: António Oliveira quebra cabeça para montar onze inicial; veja provável time

Na briga direta por um lugar entre os quatro melhores da Série B, o Remo recebe o Novorizontino nesta quinta-feira (17), às 21h35, no Mangueirão, em Belém, pela 17ª rodada da competição. O confronto marca o primeiro encontro oficial entre as duas equipes e reúne bons motivos para ser tratado como decisivo — sobretudo para os azulinos, que querem vencer o atual 3º colocado da competição e transformar o apoio da torcida em combustível para entrar de vez no G-4.

O time titular do Leão para a partida de logo mais é um mistério. O técnico António Oliveira precisa lidar com desfalques importantes, mas pode contar com o retorno do artilheiro Pedro Rocha, que ficou fora da última partida por lesão e treinou com o grupo esta semana.

O zagueiro William Klaus está fora por conta do protocolo de concussão, após sofrer um trauma na cabeça contra a Chapecoense. Reynaldo, outro titular da defesa que ficou fora do jogo por lesão muscular, é dúvida. Camutanga deve entrar na vaga de Klaus e formar dupla com Kayky Almeida.

No meio, Pavani e Luan Martins cumprem suspensão. O colombiano Victor Cantillo, recém-chegado do Huracán, pode ser titular pela primeira vez. Caio Vinícius, que ficou no banco no jogo passado, também disputa vaga no setor.

Já no ataque, Marrony é dúvida após entorse no joelho. Caso não jogue, Maxwell aparece como substituto mais provável, caso Pedro Rocha não retorne. Na outra ponta, António deve optar entre Adaílton ou Matheus Davó. Janderson deve completar o trio ofensivo.

Do outro lado, o Novorizontino, comandado por Umberto Louzer, chega sem seu artilheiro Nathan Fogaça, lesionado, mas embalado, apostando na manutenção de um meio-campo experiente com Jean Irmer, Marlon e Matheus Frizzo, além da mobilidade de Léo Natel e Bruno José no ataque.

Tabela

Atualmente na 5ª posição com 25 pontos, o Leão soma a mesma pontuação do Cuiabá, que hoje ocupa a quarta colocação. Já o time paulista está um pouco mais à frente, em terceiro, com 30 pontos. A diferença acende o alerta: uma vitória do Leão significa, além da entrada no grupo de acesso, a redução da distância para um adversário direto.

Para isso, o Remo se apoia na força do Mangueirão. O time tem a quarta melhor campanha como mandante da Série B, com apenas uma derrota em casa — justamente no clássico Re-Pa. O Novorizontino, por outro lado, é forte fora de casa e chega a Belém como o quinto melhor visitante do campeonato, com duas derrotas longe de seus domínios.

Briga grande

Além da disputa pela parte de cima da tabela, os números também refletem o equilíbrio entre os times. O Remo tem o sétimo melhor ataque da Série B, com 18 gols, sendo oito deles marcados por Pedro Rocha, artilheiro isolado da competição. O Tigre, apesar de estar sem o lesionado Nathan Fogaça, que tem cinco gols (três deles marcados contra o Paysandu), é dono do melhor ataque, com 21 bolas na rede.

Defensivamente, as equipes também se destacam. O Leão sofreu 14 gols até aqui — quarta melhor defesa — e conta com o goleiro que mais defendeu na Série B: Marcelo Rangel, com 85 intervenções. Do outro lado, o Novorizontino levou 11 gols (segunda melhor defesa) e tem Airton como destaque no gol, com 60 defesas no campeonato.

FICHA TÉCNICA

REMO X NOVORIZONTINO

SÉRIE B - 17ª RODADA

Data e horário: quinta-feira, 17 de julho de 2025, às 21h35 (de Brasília)

Local: Estádio Mangueirão, em Belém

ARBITRAGEM

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)

️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Camutanga, Kayky Almeida e Sávio; Cantillo, Pedro Castro e Jáderson; Janderson (Régis), Marrony (Maxwell) e Adailton

Técnico: António Oliveira

NOVORIZONTINO: Airton; Rodrigo Soares, Patrick, Dantas e Fábio Matheus; Jean Irmer, Marlon e Matheus Frizzo; Léo Natel, Bruno José e Robson

Técnico: Umberto Louzer