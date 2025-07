Torcida organizada do Coritiba-PR é punida e torcedores estão proibidos de ir aos estádios

O Coritiba-PR não contará com o apoio de uma das maiores torcidas organizadas do clube no duelo contra o Paysandu, no próximo sábado (19), no Couto Pereira. Isso porque a Império Alviverde foi punida pela Justiça paranaense após um pedido encaminhado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) em razão de uma briga entre torcedores do Coxa e do Cruzeiro, ocorrida em 2023.

A decisão foi tomada pela 19ª Vara Cível de Curitiba e publicada no início de julho, mas só foi comunicada à torcida na última sexta-feira (11). A punição é válida por seis meses. Além de estarem proibidos de entrar no estádio Couto Pereira, os associados da torcida também não poderão frequentar qualquer outra arena esportiva no Brasil, com ou sem objetos do grupo.

Em 2023, membros da torcida organizada do Coritiba se envolveram em uma invasão de campo com torcedores do Cruzeiro, em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, a partida foi realizada no estádio Vila Capanema, no Paraná. No ano seguinte, a organização obteve uma liminar que permitia que apenas os torcedores envolvidos na confusão fossem afastados dos estádios.

No entanto, novas confusões durante o clássico Athletiba, no Campeonato Paranaense, em janeiro deste ano, já no Couto Pereira, motivaram um novo pedido do MPPR, resultando na suspensão de todos os membros das organizadas.

Além da punição, a Justiça também determinou que seja apresentada uma lista com os nomes de todos os associados da Império Alviverde, com o objetivo de "possibilitar a identificação de seus integrantes e facilitar o controle e impedimento de ingresso nos estádios".

Aproximadamente 1.800 torcedores fazem parte da organização. Por meio de nota, a Império Alviverde repudiou a decisão e afirmou que recorrerá da sentença.