Paysandu depende de combinação de resultados para deixar o Z-4 na próxima rodada da Série B

O Paysandu terá um desafio decisivo neste sábado (19), contra o Coritiba, líder da Série B, no estádio Couto Pereira, pela 17ª rodada da competição. A situação do clube paraense é delicada: ocupando a 18ª colocação com 15 pontos, o time precisa vencer fora de casa e ainda torcer por uma combinação de resultados para sair da zona de rebaixamento.

O primeiro passo é claro: vencer o Coritiba. Sem os três pontos, qualquer possibilidade de deixar o Z-4 fica descartada. Mas mesmo com a vitória, o Papão precisa contar com tropeços dos concorrentes diretos na parte de baixo da tabela.

Atualmente, Botafogo-SP, Ferroviária e Operário-PR somam 18 pontos e estão logo acima. Para que o Paysandu ganhe posições, ao menos dois desses três adversários precisam empatar ou perder seus compromissos. Além disso, Volta Redonda, também com 15 pontos, e Amazonas, com 14, não podem vencer.

Outro ponto que pode ser decisivo é o saldo de gols. O Paysandu entra na rodada com saldo -6, atrás de rivais como Ferroviária e Botafogo-SP, que apresentam saldo -5. Portanto, além da vitória, uma boa margem de gols pode pesar em uma vantagem nos critérios de desempate.

Possível cenário de saída do Z-4:

- Paysandu vence o Coritiba (vai a 18 pontos).

- Pelo menos dois times entre Botafogo-SP, Ferroviária e Operário-PR não podem vencer.

- Volta Redonda e Amazonas não somem três pontos.

- Saldo de gols do Paysandu supera os concorrentes diretos.