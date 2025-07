Remo mira contratação de meia-atacante campeão da Libertadores pelo Botafogo-RJ, diz jornalista

O Remo está próximo de anunciar a contratação por empréstimo do meia-atacante uruguaio Diego Hernández, que pertence ao Botafogo-RJ e retornou recentemente após passagem pelo futebol chileno. O Jogador conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro Série A na temporada passada pelo time carioca. A informação foi divulgada pelo jornalista Matheus Medeiros, do canal do Medeiros.

Segundo o jornalista, Botafogo e Remo já acertaram os detalhes do empréstimo, restando apenas o anúncio oficial por parte do Leão Azul. Natural de Villa Española, Montevideo, Diego iniciou sua carreira nas categorias de base do Montevideo Wanderers e teve passagens por clubes como Botafogo, Club León (México) e Everton (Chile).

Em 2025, o jogador atuou em 26 partidas, somando três gols e duas assistências durante seus períodos no León e no Everton. Versátil, Diego também pode jogar pelas pontas do campo e deve chegar ao Remo para disputar posição com Matheus Davô, Morrony e Janderson.

A negociação faz parte da parceria recente entre os dois clubes, que prevê troca de jogadores para fortalecer as equipes. Nesse contexto, o Remo emprestou o lateral-direito Kadu, de 19 anos, ao Botafogo, enquanto o Alvinegro cedeu o zagueiro Kawan, de 22 anos, ao Leão Azul.

Agenda

O Remo volta a campo nesta quinta-feira (17), às 21h35, no Estádio Mangueirão, contra o time o Novorizontino-SP, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal +.