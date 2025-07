Série B: Remo oficializa contratação de lateral-direito ex-Santos e Internacional

O lateral-direito Nathan Santos foi oficializado como novo reforço do Clube do Remo para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador encontra-se instalado na capital paraense tendo, inclusive, realizado todos os exames médicos, que lhe permitiram a condição de integrar o elenco.

Aos 23 anos, natural do Rio de Janeiro, o atleta chega por empréstimo do Santos-SP, embora tenha rodado por vários clubes do eixo sul-sudeste e até de fora do Brasil, como Portuguesa-RJ, Vasco, Boavista, de Portugal, Santos, FC Famalicão, de Portugal e Internacional.

"Chego para somar e ajudar o Clube do Remo nesta importante disputa da Série B. Estou feliz com a oportunidade de vestir a camisa do Rei da Amazônia", disse.

Nathan não vinha sendo utilizado no elenco comandado por Cleber Xavier. A lateral-direita do Santos tem sido ocupada por jogadores improvisados e novas contratações, como Escobar, lateral-esquerdo de origem, e Igor Vinicius, recém-chegado do São Paulo. Além deles, o time também conta com Aderlan e o jovem JP Chermont para a posição.

Com isso, o atleta rumou para Belém e agora encontra-se à disposição do técnico Antônio Oliveira. Nesta terça-feira (15) o jogador fez o seu primeiro trabalho com bola junto ao elenco.