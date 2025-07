Recém-chegado ao Remo, Cantillo pode ser titular no jogo contra o Novorizontino-SP

Recém-contratado pelo Remo, o meia colombiano Cantillo pode ser titular em sua segunda partida pelo clube azulino. Segundo o jornalista e colunista Carlos Ferreira, o jogador deve ser a escolha do técnico António Oliveira para reforçar o meio-campo na partida contra o Novorizontino-SP, marcada para a próxima quinta-feira (17).

A possível titularidade se deve às ausências confirmadas no setor. Os meias Pavani e Luan Martins estão suspensos e desfalcam o Leão Azul diante da equipe paulista. Com isso, o treinador busca um substituto, e como Cantillo teve boa atuação na estreia contra a Chapecoense-SC, a expectativa é que seja o escolhido para iniciar o jogo.

O meia foi anunciado no início do mês como reforço para a sequência da temporada. Deve disputar posição com Pedro Castro e, principalmente, com Pavani.

Ainda segundo Carlos Ferreira, há a possibilidade de Cantillo ser escalado ao lado de Caio Vinícius ou Nathan Camargo, outro reforço recém-chegado, que ainda não estreou pelo Leão Azul.

Jogador foi anunciado na última semana (Samara Miranda / Remo)

Vale destacar que o técnico António Oliveira enfrenta resistência por parte da torcida azulina. Em quatro jogos no comando do Remo, o treinador ainda não conseguiu acertar a equipe nem convencer os torcedores, o que tem gerado críticas. O clube entra em campo pressionado por uma vitória.

Nas últimas quatro rodadas, o Remo venceu apenas uma vez, sofreu uma derrota e empatou as duas últimas partidas. Diante do Novorizontino, a equipe vai a campo pressionada por um resultado positivo e uma boa atuação.