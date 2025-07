Reverson vê empate do Paysandu contra o líder Coritiba como bom negócio: 'Buscar esse ponto'

O desafio é imenso, parece uma luta de Davi contra Golias. No próximo sábado (19), no Couto Pereira, o Paysandu visita o líder Coritiba, simplesmente o dono disparado da melhor defesa da Série B, que não sofre gols há seis jogos, além de estar invicto dentro de casa na competição. Mesmo assim, o lateral-esquerdo Reverson acredita que o time bicolor pode sair de campo com um resultado positivo. Em meio à luta contra o rebaixamento, o camisa 16 não esconde que pontuar diante do Coxa, longe de Belém, seria um feito e tanto para o Papão.

“A gente vai lá pra fazer um bom jogo. Vai ser difícil, mas a gente tem treinado pra fazer um grande jogo. Sabemos que podemos surpreender o adversário e sabemos que temos condições de buscar esse ponto lá”, afirmou em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira (16), em Belém.

Momento top

Embora ainda figure na zona de rebaixamento — atualmente em 18º, com 15 pontos —, o Paysandu vive um momento de ascensão. Sob o comando de Claudinei Oliveira, o clube emplacou cinco jogos de invencibilidade, com três vitórias e dois empates. No recorte desde a chegada do treinador, o desempenho é de time de G4.

A evolução também passa pela recuperação de jogadores que estavam em baixa. Reverson, por exemplo, chegou a ser bastante criticado por torcedores no início da temporada. Hoje, é peça importante no esquema de Claudinei e tem acumulado boas atuações.

“Acredito que seja a sequência de jogos, o entrosamento com os jogadores, saber onde cada um tem sua função, foi isso”, disse o lateral, ao comentar a melhora no rendimento individual.

Sequência dura

Além do Coritiba, o Papão tem pela frente uma maratona de dois jogos longe de Belém — depois, encara o Amazonas, lanterna da Série B e adversário direto na luta contra o rebaixamento. A equipe só volta para casa na última rodada do turno, contra o Athletic, outro time que luta contra o rebaixamento.

“A gente está vacinado, já passamos por isso. Temos que nos recuperar, entender que vai ter desgaste, mas vamos pra essa maratona mais tranquilos”, explicou Reverson.

Apesar do histórico desfavorável — em nove visitas ao Coritiba, o Paysandu nunca venceu —, o momento inspira confiança. E mesmo que um empate ainda seja tratado internamente como um bom resultado, há quem sonhe com uma zebra paraense no sul.