Coritiba-PR recebe o Paysandu com desfalque na zaga e deve ter retornos no meio-campo

O Paysandu visita o líder da Série B, Coritiba-PR, no próximo sábado (19), em partida válida pela 17ª rodada do campeonato. O Papão vai em busca de uma vitória inédita diante do Coxa para tentar deixar a zona de rebaixamento. Para o confronto, a equipe da casa terá quase todos os titulares à disposição, a única baixa confirmada é na zaga: o zagueiro Maicon está fora.

Referência defensiva da equipe, Maicon recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. O jogador de 36 anos deve ser substituído por Guilherme Aquino, que já atuou como titular na posição.

Apesar da ausência no sistema defensivo, o técnico Mozart poderá contar com retornos importantes. O lateral-esquerdo Bruno Melo volta para reforçar a equipe, assim como o volante Filipe Machado.

Além disso, no ataque, Lucas Ronier também deve retornar ao elenco. Outra novidade pode ser a volta do lateral-direito Alex Silva, que sofreu uma entorse no joelho na 12ª rodada, na partida contra o Atlético-GO, e está na fase final do tratamento.

O Coritiba-PR vive uma boa fase no campeonato. Líder da tabela com 33 pontos, o Coxa não sabe o que é perder há nove jogos, além de estar com uma sequência de quatro vitórias consecutivas.

Do outro lado, o Paysandu também terá um desfalque importante: o atacante Rossi. O camisa 77 do Papão recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida, contra o Atlético-GO, e está fora do duelo contra o Coxa.

Para o setor ofensivo, o técnico Claudinei Oliveira tem como opções Vinni Faria, Maurício Garcez, Diogo Oliveira ou Wendel.

Ainda tentando sair da zona de rebaixamento, o Paysandu vive um momento de recuperação. O empate com o Dragão na 16ª rodada manteve a equipe na 18ª colocação, com 15 pontos. Atualmente, o time bicolor está invicto há cinco jogos, com três vitórias e dois empates.