Paysandu anuncia saída de atacante após sete jogos sem marcar gols

O Paysandu oficializou nesta quarta-feira (16) a rescisão do contrato de empréstimo do atacante Eliel junto ao Cuiabá-MT, clube detentor de seus direitos econômicos. O jogador já havia se despedido do time paraense pelas redes sociais, onde escreveu: “Obrigado, Papão. Foi uma honra vestir essa camisa. Estarei na torcida.”

Eliel deve reforçar o Londrina-PR para o restante da temporada e já está na cidade paranaense, conforme mostrou em uma publicação nos stories do Instagram. Natural de São Paulo, Eliel tem 22 anos e passou pelas categorias de base da Ponte Preta-SP e do Cuiabá, onde estreou como profissional.

VEJA MAIS



Chegou ao Paysandu no início da temporada por empréstimo, mas não conseguiu se firmar no elenco. Em sete jogos disputados pelo time bicolor, o atacante não marcou gols e seu último jogo foi em junho, na 10ª rodada da Série B contra o Criciúma-SC.

Além de Eliel, o lateral esquerdo Kevin também não faz mais parte do elenco bicolor. O Papão também deve liberar o atacante paraguaio Pedro Del Valle. Enquanto isso, a diretoria trabalha para anunciar reforços visando a sequência da Série B e a saída da zona de rebaixamento.

Atualmente, o Paysandu ocupa a 18ª posição na tabela com 15 pontos e está invicto há cinco jogos, com três vitórias e dois empates. No entanto, ainda não conseguiu deixar a zona do rebaixamento, e busca reverter essa situação na competição.



(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esporte)