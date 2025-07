Adversário do Paysandu, Coritiba-PR tem a maior sequência atual de vitórias da Série B

O Paysandu visita o Coritiba-PR no próximo sábado (19), no Couto Pereira. A partida será um desafio para a equipe bicolor, que ocupa a 18ª colocação da tabela, diante do líder da Série B, que está invicto há nove jogos e com a maior sequência de vitórias da competição até o momento.

Com 33 pontos, o Coxa ocupa a primeira posição da tabela, à frente do Goiás-GO, que tem a mesma pontuação. A equipe vive grande fase na competição, somando nove jogos de invencibilidade: sete vitórias e dois empates.

Além disso, o time comandado pelo técnico Mozart vem de quatro triunfos consecutivos. A última derrota do Coritiba foi no dia 10 de maio, na sétima rodada, quando perdeu por 1 a 0 para o Goiás, fora de casa. Desde então, o time emplacou uma série positiva que o levou à liderança do campeonato.

Em um cenário bem diferente do Coxa, o Paysandu também vive seu melhor momento na no Campeonato Brasileiro. Após um início difícil, o Papão conseguiu reagir, com três vitórias e dois empates nas últimas cinco partidas, o que representa a atual invencibilidade do clube. Assim, o Bicola é o segundo clube a ter a maior sequência de jogos sem perder no momento, ficando atrás justamente do Coxa.

Apesar da melhora, a equipe ainda não conseguiu sair do Z-4. O tropeço no último jogo, em casa, também dificultou o cenário. O time comandado por Claudinei Oliveira empatou com o Atlético-GO e permaneceu na 18ª posição, com 15 pontos.

Agora, em Curitiba, o desafio será manter a boa fase diante do líder. Já o Coritiba vai em busca do quinto triunfo seguido para se consolidar no topo da tabela.