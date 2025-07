Cria da base do Remo, Kadu assina com o Botafogo-RJ: 'Passo importante em minha carreira'

Mais um jogador revelado nas categorias de base do Remo alça voos maiores. Desta vez, o talento do lateral-direito Kadu, de apenas 19 anos, despertou o interesse do Botafogo-RJ, que tratou de negociar o empréstimo por um ano do atacante e já o apresentou como reforço do Glorioso.

O jogador esteve no elenco azulino até a 11ª rodada da Série B, quando fez seu último jogo contra o Operário. Na rodada seguinte ele já não foi utilizado, enquanto acertava as bases com o Fogão. Inicialmente, Kadu será aproveitado no sub-20, observado por membros da comissão técnica do profissional.

Nesta terça-feira (15), com tudo acertado e o martelo batido, o jogador usou as redes sociais para divulgar a nova fase da sua jornada esportiva. "Mais um passo importante em minha carreira. Muito feliz e grato a Deus por mais uma oportunidade incrível de fazer o que eu amo".

Kadu cresceu nas categorias de base do Clube do Remo, passando pelo sub-17, sub-20, até chegar no time profissional, na atual temporada disputou 19 partidas com a camisa azulina. Embora a ida ao Rio seja por empréstimo, existe a opção de compra fixada em US$ 950 mil (R$ 5,2 milhões), o que tornaria a negociação uma das maiores na história do futebol paraense.