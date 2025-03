Cria da base do Remo, Kadu espera novas oportunidades com o técnico Daniel Paulista

Após a demissão do técnico Rodrigo Santana, o elenco azulino vem trabalhando sob nova direção. Primeiro com o auxiliar Eudes Pedro, que já está em Belém conhecendo o elenco. Para os jogadores, esse é um momento oportuno de mostrar serviço e cavar espaço entre os titulares.

É o caso do lateral-esquerdo Kadu, cria da base, que esteve presente em oito dos 10 jogos disputados na temporada. Se com Rodrigo ele foi feliz, espera o mesmo com Daniel Paulista. "Eu tenho para mim que fiz bons jogos neste início de campeonato. Com a chegada do novo técnico, espero dar o meu máximo nos treinos, mas o comando é dele. O que estiver disponível para que eu faça, vou dar o melhor", diz o atleta, que lamenta pela forma como aconteceu a saída de Santana.

"Foi um momento muito difícil pra gente. Nossa relação com o Rodrigo e a comissão dele era muito boa, mas é uma fase que precisamos superar. No futebol as coisas mudam muito rápido e somos muito gratos a tudo o que o Rodrigo fez pelo Remo e pelo grupo", diz, sem eximir o próprio elenco das responsabilidades para com a demissão.

"Eu acho que a gente precisa caprichar um pouco, não só o coletivo, mas o individual. Eu preciso mais de concentração, entregar mais.; Com isso a gente vai atrás dos nossos objetivos". Por fim, o lateral espera seguir atuando, ganhando minutagem e confiança dos companheiros.

"Não conheço o treinador Daniel Paulista, mas sei que gosta do estilo de jogo parecido com o Rodrigo. Vou deixar para saber mais quando ele chegar", encerra. Com a suspensão do estadual, a previsão certa de jogo do Clube do Remo é para o dia 4 de abril, na estreia da Série B, contra a Ferroviária, fora de casa.