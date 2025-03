Remo e Paysandu marcam presença no Conselho Técnico da Série B: 'Momento histórico'

Remo e Paysandu estiveram presentes no Conselho Técnico da Série B do Campeonato Brasileiro, realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira (14) e que serviu para definir as diretrizes da competição. O evento reuniu os representantes de todos os 20 clubes que disputarão a competição esse ano e foi presidido por Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF. Para os paraenses, o encontro foi histórico, pois é a primeira vez após 19 anos que Remo e Paysandu estarão juntos na Série B.

Felipe Albuquerque, executivo de futebol do Paysandu, e Sérgio Papellin, executivo do Remo, participaram da reunião, ao lado de Ricardo Gluck Paul, presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF). Em suas redes sociais, Gluck Paul destacou a importância do momento para o futebol do estado.

“Remo e Paysandu juntos novamente na Série B do Campeonato Brasileiro, algo que não acontecia desde 2006. Hoje, no Conselho Arbitral da CBF, marcamos o primeiro passo dessa caminhada. Um momento simbólico para o futebol paraense, com os representantes dos dois clubes lado a lado, alinhando o futuro da competição", afirmou o dirigente.

Reunião definiu uma série de protocolos para a disputa desse ano (Ascom CBF)

O Conselho Técnico também discutiu várias novidades para a edição deste ano, incluindo o Sistema de Bolas Múltiplas e o novo protocolo de combate ao racismo, além das inscrições dos jogadores e o formato de disputa. A competição tem início marcado para o dia 5 de abril e promete ser histórica para os clubes paraenses.

A Série B 2025 começará no dia 5 de abril. O Leão estreia fora de casa contra a Ferroviária (SP). Já o Papão joga na capital paraense contra o Athletico-PR, recém rebaixado para a Série B. Já os clássicos RePa serão disputados pela 13ª e 32ª rodadas, respectivamente. O primeiro deles entre os dias 20,21 ou 22 de junho, e o do returno será realizado em 17, 18 ou 19 de outubro.