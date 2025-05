Botafogo x Capital: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/04) pela Copa do Brasil

Botafogo x Capital disputam hoje, quarta-feira (30/04), a terceira rodada da Copa do Brasil. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Botafogo x Capital ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Botafogo ainda não jogou pela Copa. Em seus últimos jogos, a equipe venceu o Bragantino por 1 a 0, empatou com o São Paulo por 2 a 2, venceu o Fluminense por 2 a 0 e perdeu para o Atlético-MG e para o Estudiantes, ambos por 1 a 0.

Já o Capital (DF) passou por uma vitória nos pênaltis sobre a Portuguesa (RS) e outra de 3 a 1 sobre Porto Velho durante as últimas rodadas da Copa do Brasil.

Botafogo x Capital: prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza, Cuiabano (Alex Telles); Allan, Marlon Freitas, Savarino; Matheus Martins (Patrick de Paula), Igor Jesus (Mastriani), Elias Manoel (Artur). Técnico: Renato Paiva.

Capital: Reynaldo; Lenon, Lucas Oliveira, Pedro Romano, Mattheus Silva; Felipe Guedes, Rodriguinho, Erick Varão, Romarinho; Quarcoo, Rikelmi. Técnico: Roberto Fernandes.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Capital

Copa do Brasil

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 30 de abril de 2025, 19h