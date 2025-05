Paysandu tem maior arrecadação da história e triplica patrocínios em 2025; veja números

O Paysandu alcançou neste início de ano a maior arrecadação com patrocínios de sua história. De janeiro a abril de 2025, o clube bicolor triplicou o número de empresas parceiras e dobrou a receita em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, foram sete renovações de contratos e dez novos patrocinadores.

Entre os principais acordos está a chegada da casa de apostas esportivas GingaBet, agora patrocinadora master da equipe. O clube também fechou parcerias com a Resolve, especializada em energia solar, e com o aplicativo de mobilidade urbana Muvi 10. Outros novos apoiadores incluem a Rodrigues Colchões, Carimbó da Sorte, Atacadão do Suplemento, Podium Auto Spa, Baterias Tudor e a marca de farinha de trigo Mirella, do Grupo Ocrim. O site de conteúdo adulto Fatal Model renovou sua parceria com o clube pela terceira vez.

Marcas tradicionais como Banpará, Arroz Zilmar, Print Solution, Revemar, Sankya e Unicesumar mantiveram seus vínculos, todos com reajuste nos contratos. A diretoria ainda negocia a renovação com outros dois patrocinadores.

Segundo a direção, o crescimento no número de parcerias tem relação direta com a profissionalização da área comercial. “Investimos em estrutura e equipe qualificada para garantir contrapartidas de alto nível às marcas”, afirmou Rafael Zanette, CEO de Marketing e Comercial do Paysandu. O presidente do clube, Roger Aguilera, atribuiu o bom momento as estratégias voltadas à valorização da marca no mercado.

Fortalecimento digital impulsiona visibilidade

A ampliação da base de patrocinadores acompanha a evolução dos canais digitais do Paysandu. Atualmente, o clube possui mais de 2,3 milhões de seguidores em suas plataformas oficiais, ocupando a 21ª posição no ranking digital entre clubes brasileiros.

A PapãoTV GingaBet, canal oficial no YouTube, superou os 3,2 milhões de visualizações em 2025, um aumento de 36% em comparação com o ano anterior. No TikTok, o crescimento de engajamento foi de 115%, enquanto no X (antigo Twitter), o índice subiu 113%. No Instagram, onde o clube possui quase 900 mil seguidores, foram mais de 254 milhões de visualizações – um salto de 193%. Já o alcance no Facebook chegou a 2,5 milhões de contas.

Sócio-torcedor também registra alta arrecadação

Outro setor que apresentou crescimento foi o programa de sócio-torcedor, o Payxão Prime Residencial. Após passar por uma reformulação, com nova estrutura operacional e plano de adesão com pagamento recorrente, o programa arrecadou, entre janeiro e abril, mais do que durante toda a temporada passada. Os naming rights da iniciativa foram comercializados com uma empresa do setor da construção civil.