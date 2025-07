Corinthians x Boca Juniors: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (05/07)

Corinthians x Boca Juniors disputam hoje, sábado (05/07), um jogo amistoso. A partida começa às 15h (horário de Brasília), na Arena Pacaembu, em São Paulo (SP). Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Corinthians x Boca Juniors ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SBT, SBT+, ESPN, Disney+ e pelo canal NSports, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Corinthians venceu o Novorizontino por 1 a 0, empatou sem gols com o Atlético Mineiro, perdeu para o Huracán por 1 a 0, empatou sem gols com o Vitória-BA e empatou com o Grêmio por 1 a 1.

Já o Boca Juniors passou por uma vitória nos pênaltis sobre Lanús, uma derrota de 1 a 0 para Independiente, um empate de 2 a 2 com Benfica, uma derrota de 2 a 1 para o Bayern e outro empate de 1 a 1 com Auckland City.

VEJA MAIS

Corinthians x Boca Juniors: prováveis escalações

Corinthians: Sem informações.

Boca Juniors: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Boca Juniors

Amistoso

Local: Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 05 de julho de 2025, 15h