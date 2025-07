Real Madrid x Borussia​: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05) pelo Mundial de Clubes

Real Madrid x Borussia Dortmund disputam hoje, sábado (05/07), as quartas de final do Mundial de Clubes. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Real Madrid x Borussia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pelo GE, pela Globoplay, pela SporTV, pelo DAZN e pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, o Real Madrid passou por um empate de 1 a 1 com Al Hilal, uma vitória de 3 a 1 sobre o Pachuca e outra vitória de 3 a 0 contra o Red Bull Salzburg. Em seguida, a equipe venceu o Juventus por 1 a 0.

Já o Borussia Dortmund passou por um empate sem gols com o Fluminense, uma vitória de 4 a 3 sobre o Mamelodi Sundowns e por outra vitória de 1 a 0 sobre Ulsan Hyundai. Nas oitavas de final, o time eliminou o Monterrey por 2 a 1.

Real Madrid x Borussia: prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen e Fran García; Tchouámeni, Valverde, Arda Güler e Bellingham; Vinicius Júnior e Gonzalo García (Mbappé). Técnico: Xabi Alonso.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton e Bensenbaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha e Svensson; Adeyemi, Brandt e Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Borussia Dortmund

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, EUA

Data/Horário: 05 de julho de 2025, 17h