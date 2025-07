Vasco x Montevideo Wanderers: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05) pela Vitória Cup

Vasco da Gama x Montevideo Wanderers disputam hoje, sábado (05/07), a Vitória Cup. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal (RN). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vasco x Wanderers ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, o Vasco passou por uma vitória nos pênaltis sobre o Operário PR, uma derrota de 2 a 1 para o Fluminense, uma vitória de 3 a 0 sobre o Melgar, uma derrota de 2 a 0 para o Bragantino e uma vitória de 3 a 1 sobre o São Paulo.

Já o Montevideo Wanderers empatou com o Plaza Colonia por 1 a 1, empatou sem gols com o Cerro Largo, empatou com o mesmo placar com o Defensor, perdeu para o Peñarol por 2 a 0 e venceu o Liverpool Montevideo por 2 a 1.

Vasco da Gama x Wanderers: prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair (Mateus Carvalho), Tchê Tchê e Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Wanderers: Mauro Silveira; Emiliano Garcia, Sebastián Figueredo, Paulo Lima e Leandro Zazpe; Queiroz, Francisco Cerro e Viudez; Nicolas Ferreira, Pablo Lima e Luciano Consentino. Técnico: Alejandro Apud.

FICHA TÉCNICA

Vasco x Montevideo Wanderers

Vitória Cup

Local: Arena das Dunas, em Natal (RN)

Data/Horário: 05 de julho de 2025, 17h