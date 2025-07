PSG x Bayern​: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/07) pelo Mundial de Clubes

Paris Saint-Germain x Bayern de Munique disputam hoje, sábado (05/07), as quartas de final do Mundial de Clubes. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Geórgia, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir PSG x Bayern ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pelo GE, pela Globoplay, pela SporTV, pelo DAZN e pela CazéTV, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, o PSG goleou o Atlético Madrid por 4 a 0, perdeu para o Botafogo por 1 a 0 e venceu o Seattle Sounders por 2 a 0. Já nas oitavas de final, a equipe superou o Inter Miami por 4 a 0.

Já o Bayern de Munique passou por uma vitória goleada de 10 a 0 sobre Auckland City, outra de 2 a 0 sobre o Boca Juniors e por uma derrota de 1 a 0 para Benfica. Em seguida, o time eliminou o Flamengo por 4 a 2.

PSG x Bayern: prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Fabián; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Kane. Técnico: Kompany.

FICHA TÉCNICA

Paris Saint-Germain x Bayern de Munique

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Geórgia, EUA

Data/Horário: 05 de julho de 2025, 13h