Na Série B, Leandro Vilela desfalca Paysandu contra o Volta Redonda-RJ

O Paysandu entra em campo nesta quarta-feira (30) para enfrentar o Bahia, pela terceira fase da Copa do Brasil. Para este duelo, o Papão contará com o volante Leandro Vilela. Contudo, para a partida contra o Volta Redonda, válida pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o jogador será desfalque.

Vilela cumprirá suspensão contra o Voltaço por conta de um cartão vermelho recebido no duelo contra o CRB-AL, no Mangueirão, pela quinta rodada. Na parte inicial do segundo tempo, Leandro chegou forte por trás do jogador Breno Herculano e cometeu falta contra o adversário.

O VAR revisou o lance e alertou o árbitro de campo de que a infração era passível de cartão vermelho. Com isso, o volante foi expulso, e o Bicola jogou praticamente toda a segunda etapa com um a menos, mas segurou o empate por 1 a 1.

O volante é um dos jogadores que mais atuaram pelo clube neste ano, com 19 partidas, sendo titular na equipe. Nesta temporada, ele já marcou um gol.

Além de Vilela, Quintana também deve desfalcar o Bicola, assim como Kevin, ambos lesionados. Os meias André Lima e Ramón Martínez também estão no departamento médico e são dúvidas para o duelo.

O Paysandu buscará diante do Volta Redonda-RJ a sua primeira vitória na Série B do Brasileiro. O time de Luizinho Lopes tem apenas dois pontos na competição e está na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª colocação. Até o momento, o clube bicolor somou dois empates e sofreu três derrotas.

Assim, no próximo sábado (3), o Bicola vai até a cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, para encarar o Voltaço, no estádio Raulino de Oliveira. A partida começa às 20h30 e terá cobertura completa em OLiberal.com, com transmissão lance a lance, além de narração na Rádio Liberal+.