Executivo do Paysandu projeta 'reformulação' do elenco na próxima janela: 'Estamos trabalhando'

Mesmo com a janela de transferências fechada, o Paysandu contratou o zagueiro Maurício Antônio, de 33 anos, que estava livre no mercado, para reforçar a zaga bicolor. Em entrevista ao repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal+, o executivo de futebol do Papão, Felipe Albuquerque, falou sobre a chegada do reforço e destacou que o clube está se preparando para realizar uma boa "reformulação" no elenco na próxima janela de transferências, que será em junho.

"Nós estamos, sim, monitorando ainda as possibilidades dos atletas livres. Mas eu acredito que uma reformulação boa, nos pontos em que erramos, vai acontecer somente na próxima janela mesmo. Abre a janela do mundial de clubes, vai ser bem curta, de 10 dias, mas já estamos trabalhando assinando pré-contrato para que, na próxima janela, ainda que curta, a gente consiga qualificar esse elenco", declarou o executivo bicolor.

Maurício Antônio chega em um momento importante para o Papão, já que o time perdeu momentaneamente o titular Quintana. O jogador se lesionou na quarta rodada da Série B, contra o Operário-PR, e deve ficar afastado por algumas semanas. Ainda na entrevista, Felipe Albuquerque contou que o contrato com o zagueiro já estava acertado antes de o clube sofrer a baixa, visando reforçar o setor defensivo da equipe, que vem sofrendo nos últimos meses.

"A contratação dele já estava dentro do nosso monitoramento. Ele já estava contratado antes da lesão do Quintana. Então, era de um planejamento estratégico mesmo. Na posição, a gente precisava de mais uma peça. Ele é um atleta com uma longa carreira, passagem pela Europa, vinha de uma boa temporada no Coritiba, ainda não estava empregado, estava disponível e por conta disso a gente aproveitou essa oportunidade", afirmou Felipe Albuquerque.

O Paysandu vive um momento delicado atualmente. A maratona de jogos tem sido um grande problema para os jogadores, que têm sofrido com o desgaste físico. Além de Quintana, Rossi também se lesionou recentemente e Nicolas já foi poupado de algumas partidas.

Apesar de ter conquistado o título da Copa Verde sobre o Goiás nos pênaltis, o time bicolor não vence uma partida no tempo normal desde a semifinal do Parazão, quando superou o Águia de Marabá por 3 a 1. Na Série B, a equipe ainda não conseguiu vencer: são cinco jogos, três derrotas e dois empates.

Na próxima quarta-feira (30), o Papão tem outro compromisso importante, contra o Bahia, pela terceira fase da Copa do Brasil. O duelo ocorrerá às 21h30, no Estádio Mangueirão. A partida terá cobertura completa e transmissão lance a lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.